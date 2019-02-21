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Образование

Новосибирские учёные разработали электрический двигатель для миниатюрных поездов

Электровозы с новым двигателем будут использовать при добыче алмазов

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Заводские испытания электровозов с новым двигателем уже закончились

Фото: rusnano.com

Инженеры Новосибирского государственного технического университета разработали экономичный электрический двигатель — его будут использовать в маленьких поездах при добыче алмазов.

Информация о новой разработке новосибирских учёных появилась на сайте Роснано.

«<…> Сочетание энергоэффективной литий-ионной батареи и современных электродвигателей электровоза, специально разработанных инженерами Новосибирского Государственного Технического университета, позволяет говорить об увеличении производительности новой машины до 50% по сравнению с электровозами предыдущих поколений», — говорится на сайте Роснано.

В Роснано отмечается, что электрические двигатели будут использоваться в рамка проекта «Лиотех». Заводские испытания электровозов оснащёнными новым двигателем уже закончились.

«Разработка не имеет аналогов в России. Коэффициент полезного действия увеличился на 10-20% по сравнению с двигателями предыдущих поколений и составляет 90%. Кроме того, двигатель имеет существенно меньшие габариты [по сравнению с прошлым поколением]. Разработан [двигатель] специалистами факультета мехатроники и автоматизации», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.

Недавно на аэродроме Мочище под Новосибирском завершились испытания первого в мире полностью алюминиевого двигателя внутреннего сгорания, также разработанный в НГТУ. 

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Александр Сильченко
Фото rusnano.com

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