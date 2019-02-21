Новосибирские учёные разработали электрический двигатель для миниатюрных поездов

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Заводские испытания электровозов с новым двигателем уже закончились
Инженеры Новосибирского государственного технического университета разработали экономичный электрический двигатель — его будут использовать в маленьких поездах при добыче алмазов.
Информация о новой разработке новосибирских учёных появилась на сайте Роснано.
«<…> Сочетание энергоэффективной литий-ионной батареи и современных электродвигателей электровоза, специально разработанных инженерами Новосибирского Государственного Технического университета, позволяет говорить об увеличении производительности новой машины до 50% по сравнению с электровозами предыдущих поколений», — говорится на сайте Роснано.
В Роснано отмечается, что электрические двигатели будут использоваться в рамка проекта «Лиотех». Заводские испытания электровозов оснащёнными новым двигателем уже закончились.
«Разработка не имеет аналогов в России. Коэффициент полезного действия увеличился на 10-20% по сравнению с двигателями предыдущих поколений и составляет 90%. Кроме того, двигатель имеет существенно меньшие габариты [по сравнению с прошлым поколением]. Разработан [двигатель] специалистами факультета мехатроники и автоматизации», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.
Недавно на аэродроме Мочище под Новосибирском завершились испытания первого в мире полностью алюминиевого двигателя внутреннего сгорания, также разработанный в НГТУ.
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Александр Сильченко
Фото rusnano.com