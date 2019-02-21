В новосибирском фитнес-клубе нашли полкилограмма запрещённых биодобавок

В отношении владелицы возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — контрабанда сильнодействующих веществ», — рассказали в пресс-службе, отказавшись назвать клуб и его адрес.

«Вещества были обнаружены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в одном из новосибирских фитнес-клубов.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе таможни.

Сотрудники Сибирской оперативной таможни возбудили 2 уголовных дела о контрабанде опасных веществ — 35-летняя жительница Новосибирска продавала запрещённые биодобавки в фитнес-клубе.

В ведомстве уточнили, что подозреваемая заказала биодобавки для похудения из-за рубежа, чтобы пользоваться ими самой и перепродавать.

«Красно-белые, желтые, бордовые капсулы "Идеальной формулы для похудения" и "Противника тучности" и другие были упакованы в полимерные банки, блистеры, фольгированные пакеты и флаконы.

Согласно заключению эксперта, в контрабандном арсенале содержалось почти 600 грамм запрещенного к свободному обороту вещества — сибутрамин», — рассказали в пресс-службе таможни.

Употребление сибутрамина может вызывать привыкание, бессонницу, чувство тревожности, мигрени, заболевания дыхательных путей, поражение центральной нервной системы, серьезные нарушения сердечно-сосудистой системы.

При этом, подчёркивают в таможне, жительница Новосибирска не рассказывала о вреде препаратов покупателям.

«Сбыт данных препаратов предприимчивая девушка осуществляла из-под полы, не неся никакой ответственности за последствия от употребления данных веществ покупателями.

В декабре 2018 года Сибирская оперативная таможня уже пресекла аналогичное преступление, совершенное сибирячкой, было изъято 600 грамм запрещённых веществ», — пояснили в ведомстве.