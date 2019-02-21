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Криминал

В новосибирском фитнес-клубе нашли полкилограмма запрещённых биодобавок

Их могли покупать посетители — о вреде добавок их не предупреждали

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35-летняя жительница Новосибирска продавала запрещённые биодобавки в фитнес-клубе

Фото: Екатерина Калиневич

Сотрудники Сибирской оперативной таможни возбудили 2 уголовных дела о контрабанде опасных веществ — 35-летняя жительница Новосибирска продавала запрещённые биодобавки в фитнес-клубе.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе таможни. 

«Вещества были обнаружены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в одном из новосибирских фитнес-клубов. 

В отношении владелицы возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — контрабанда сильнодействующих веществ», — рассказали в пресс-службе, отказавшись назвать клуб и его адрес.

В ведомстве уточнили, что подозреваемая заказала биодобавки для похудения из-за рубежа, чтобы пользоваться ими самой и перепродавать. 

«Красно-белые, желтые, бордовые капсулы "Идеальной формулы для похудения" и "Противника тучности" и другие были упакованы в полимерные банки, блистеры, фольгированные пакеты и флаконы. 

Согласно заключению эксперта, в контрабандном арсенале содержалось почти 600 грамм запрещенного к свободному обороту вещества — сибутрамин», — рассказали в пресс-службе таможни.

Употребление сибутрамина может вызывать привыкание, бессонницу, чувство тревожности, мигрени, заболевания дыхательных путей, поражение центральной нервной системы, серьезные нарушения сердечно-сосудистой системы.

При этом, подчёркивают в таможне, жительница Новосибирска не рассказывала о вреде препаратов покупателям.

«Сбыт данных препаратов предприимчивая девушка осуществляла из-под полы, не неся никакой ответственности за последствия от употребления данных веществ покупателями. 

В декабре 2018 года Сибирская оперативная таможня уже пресекла аналогичное преступление, совершенное сибирячкой, было изъято 600 грамм запрещённых веществ», — пояснили в ведомстве.

Теперь сибирячке грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

В ноябре 2018 года в Карасукском районе области сотрудники Сибирской оперативной таможни вместе с ФСБ России Новосибирской области задержали 21 тонну икры и горбуши, которую незаконно пытались вывезти в Казахстан.

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Дмитрий Здорников
Фото Екатерины Калиневич

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Дмитрий Здорников

ТЕГИ

сильнодействующие веществатаможня

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КОММЕНТАРИИ (4)Обсудить
с богаткова
21 фев 2019 в 16:01
+3 −4
Мышц надо накачивать тягая железо, без всяких добавок.
21 фев 2019 в 16:20
+0 −0
Все что нужно знать о фитьнес-
клубах. Ну а профессия персональный тренер - профессия будущего. За 2 недели можно корочки получить и ты супер спец.
21 фев 2019 в 16:19
+0 −0
А зачем люди в себя всякую дрянь пихают?🤔
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