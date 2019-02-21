Новосибирская компания вошла в двадцатку самых дорогих компаний Рунета

«В 1999 году новосибирский предприниматель Александр Сысоев придумал объединить карту города со справочником. Сегодня сервисом ежемесячно пользуются 45 миллионов человек из 370 городов в девяти странах. В 2018 году американская компания Apple включила данные 2ГИС в стандартное приложение "Карты". Помимо карт в сервисе 2ГИС также представлено около 60 бесплатных путеводителей по разным странам», — описывают компанию составители рейтинга.

В прошлом году «2ГИС» был на две позиции ниже — на 10-м месте . Тогда, по информации издания, стоимость компании составляла 211 миллионов долларов. Сейчас цена выше — 243 миллиона.

В своей публикации журнал объясняет, как подсчитывалась стоимость компании.

«Данные по выручке (без НДС) предоставлены самими компаниями, если цифры вызывали у редакции сомнения — они проверялись по открытым источникам либо вычислялись по итогам консультаций с аналитиками. В иных случаях вместо выручки приводится оценка, полученная путем опроса участников рынка.

Мы брали компании, изначально делавшие ставку на бизнес в интернете, у которых в структуре доходов более половины приходится на онлайн. Учитывались игроки, созданные в России либо оперирующие в основном на российском рынке.

В рейтинге нет оценок объема российского бизнеса глобальных корпораций, а также игроков, преимущественно работающих в офлайне. Нет в нем и компаний из быстрорастущей сферы финтеха и игровой индустрии, бизнес-модель которых сильно отличает их от участников рейтинга», — говорится в материале Forbes.

«На оценку мог повлиять комплекс причин: рост аудитории 2ГИС сервиса на 25% за год, рост объёмов продаж рекламы и контента на 17% за год, запуск новых проектов ("2ГИС Чек", "2ГИС Логистика"), сотрудничество с крупными международными брендами. В этом году мы продолжаем прибавлять, в частности аудитория уже превысила 46 миллионов пользователей в месяц», — рассказал корреспонденту НГС в Максим Бугаев, руководитель PR-службы «2ГИС».