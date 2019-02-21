Новосибирская компания вошла в двадцатку самых дорогих компаний Рунета

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
За год «2ГИС» поднялся в рейтинге на две позиции
Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих компаний Рунета — на 8-м месте из 20 оказался новосибирский «2ГИС».
В прошлом году «2ГИС» был на две позиции ниже — на 10-м месте. Тогда, по информации издания, стоимость компании составляла 211 миллионов долларов. Сейчас цена выше — 243 миллиона.
«В 1999 году новосибирский предприниматель Александр Сысоев придумал объединить карту города со справочником. Сегодня сервисом ежемесячно пользуются 45 миллионов человек из 370 городов в девяти странах. В 2018 году американская компания Apple включила данные 2ГИС в стандартное приложение "Карты". Помимо карт в сервисе 2ГИС также представлено около 60 бесплатных путеводителей по разным странам», — описывают компанию составители рейтинга.
В своей публикации журнал объясняет, как подсчитывалась стоимость компании.
«Данные по выручке (без НДС) предоставлены самими компаниями, если цифры вызывали у редакции сомнения — они проверялись по открытым источникам либо вычислялись по итогам консультаций с аналитиками. В иных случаях вместо выручки приводится оценка, полученная путем опроса участников рынка.
Мы брали компании, изначально делавшие ставку на бизнес в интернете, у которых в структуре доходов более половины приходится на онлайн. Учитывались игроки, созданные в России либо оперирующие в основном на российском рынке.
В рейтинге нет оценок объема российского бизнеса глобальных корпораций, а также игроков, преимущественно работающих в офлайне. Нет в нем и компаний из быстрорастущей сферы финтеха и игровой индустрии, бизнес-модель которых сильно отличает их от участников рейтинга», — говорится в материале Forbes.
«На оценку мог повлиять комплекс причин: рост аудитории 2ГИС сервиса на 25% за год, рост объёмов продаж рекламы и контента на 17% за год, запуск новых проектов ("2ГИС Чек", "2ГИС Логистика"), сотрудничество с крупными международными брендами. В этом году мы продолжаем прибавлять, в частности аудитория уже превысила 46 миллионов пользователей в месяц», — рассказал корреспонденту НГС в Максим Бугаев, руководитель PR-службы «2ГИС».
В этом году первая тройка лидеров рейтинга самых дорогих компаний Рунета по сравнению с прошлым годом не изменилась: на первом месте — «Яндекс» (10,724 миллиарда долларов), на втором — Mail.ru Group (5,362 миллиарда), на третьем — Avito (3,85 миллиарда).
В октябре прошлого года журнал Forbes назвал 25 богатейших женщин России — в их число вошла совладелица новосибирской авиакомпании «Сибирь» Наталия Филёва.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова