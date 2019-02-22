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Колонка возмущенного отца: разгневанный нижегородец заставил школьных поваров готовить вкусно

Он объяснил, как добиться нормальных обедов детям

Александр Заремба представляет Совет отцов Нижнего Новгорода, и он изучил все техрегламенты школьного питания
Александр Заремба представляет Совет отцов Нижнего Новгорода, и он изучил все техрегламенты школьного питания

На Первом всероссийском форуме отцов, который проходил на этой неделе в Екатеринбурге, подняли и болезненный вопрос о школьном питании. Выступление представителя Совета отцов Александра Зарембы из Нижнего Новгорода стало главной темой этой встречи. Мы публикуем его рассказ о том, как активным папам удалось взломать систему школьного питания и заставить поваров готовить вкусно.


Классика родительских комитетов такова, что там сидят одни и те же люди из года в год и они суперлояльны к администрации. Поэтому, когда из года в год мы смотрели качество питания детей, мы постоянно упирались в тупик. Официально мы видели прекрасные цифры, в регионах они как под копирку — 96–97 процентов охвата горячим питанием. А недовольных родителей и детей при этом очень много.


Когда мы, городской Совет отцов, пришли к администрации, у нас была четкая программа из 100 мероприятий — как модернизировать систему питания в образовательных учреждениях. Это и культура питания, и круглые столы, потребительские уголки, это переработанное меню, это новый подход с точки зрения гипоаллергенных составляющих. Мы пришли к главе города с проектом «Родительский контроль».


Мы отцы, но мы и матерей, конечно, не исключаем, просто мы — та самая силовая поддержка мамам, которая позволяет чего-то добиться.


Теперь у детей цикличное 14-дневное меню
Теперь у детей цикличное 14-дневное меню


И мы высказали несколько основных моментов.


Во-первых, родительский контроль должен быть во всех образовательных учреждениях без исключения. Это жизненно необходимо, чтобы отладить качество питания.


Во-вторых, мы не идём на кухню и не проверяем продукты, для этого есть Роспотребнадзор. Мы оцениваем качество уже готовой продукции через чек-лист, который получают наши дети. Обращаем внимание на температурный режим, на качество и соблюдение технический условий.


В-третьих, мы переработали меню. Нам удалось добиться цикличности, теперь в наших школах 14-дневное повторяющееся меню. Это приводит к тому, что не используются продукты, оставшиеся с прошлого дня. Есть сезонные циклы, подборка витаминных меню.


Представьте — на несколько месяцев отцы буквально погрузились во всю нормативную базу, которая касается питания в школе. И потом создали координационный совет при главе города — в него входит и Роспотребнадзор, и общественная палата, родители, общественники. Все директора школ получили поручения создать систему родительского контроля совместно с Советом отцов, и это было сделано всего за четыре дня.


Итак, мы получили полный карт-бланш. Создали организованные группы в мессенджере, и контроль у нас происходит в режиме онлайн, на любую жалобу реагируем сразу. Сигнал от родителей доходит до главы города в течение суток.


Через полгода глава города включил отцов в районные группы в мессенджере, где есть и директора школ, и руководители управлений образования.


О любой проблеме родители сообщают в чат
О любой проблеме родители сообщают в чат


Мы никогда не убедим наших детей, которые любят пиццу, сосиски и макароны, в том, как нужно правильно питаться. Но мы стараемся не только налаживать контроль качества, но и думать о культуре питания. Организовываем круглые столы, мастер-классы, чтобы детишки сами включались, тогда они лучше понимают про сбалансированность и полезность.


Серьёзно пересмотрели политику в школьных буфетах. Там было много вопросов и по качеству, и по просрочке, и по ассортименту. Там продавали какие-то непонятные пиццы и шоколад, и я уж не говорю про цены.


Теперь система родительского контроля — это мощный инструмент и для директора, это повышает лояльность родителей к администрации школы.


Когда в Роспотребнадзоре впервые увидели ту нашу программу из 100 пунктов, мне сказали: «Александр, вы фантаст». Удалось внедрить сразу только пунктов десять. Но мы работаем дальше, мы все понимаем — у наших детей должно быть здоровое питание.

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