То тепло, то холод: в Новосибирск идёт переменчивая погода
Короткие оттепели будут чередоваться с похолоданиями и снегопадами
Синоптики рассказали о том, какая погода ждет новосибирцев в конце недели: в выходные в городе будет без осадков.
Сегодня днём температура в Новосибирске будет держаться на уровне
«В последующие двое суток ожидается погода без осадков. Ветер также западного, юго-западного направления, ночью 23 [февраля] — 6–11 метров в секунду, днём 23 и 24 [февраля] — 4–9 метров в секунду», — сообщила синоптик.
По её словам, в выходные ночная температура будет на уровне
«В целом можно сказать, что неустойчивый характер погоды сохранится. Следом мы снова ждём приближение циклона и тёплого атмосферного фронта, и будет повышение температуры, снова осадки и ветер. <…> То есть всё время погодные "качели" будут наблюдаться в течение предстоящей недели: <…> тёплая воздушная масса, потом снова холодная, и так вот волнообразно будет всё время», — пояснила Марина Виноградова.
Ранее из-за изменений погоды ГИБДД попросила дорожников обработать трассы региона противогололёдными реагентами.
Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова