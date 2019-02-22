То тепло, то холод: в Новосибирск идёт переменчивая погода

Короткие оттепели будут чередоваться с похолоданиями и снегопадами

В выходные горожан ждёт лёгкий мороз — столбик термометра может опуститься до –11 градусов
В выходные горожан ждёт лёгкий мороз — столбик термометра может опуститься до –11 градусов


Синоптики рассказали о том, какая погода ждет новосибирцев в конце недели: в выходные в городе будет без осадков.


Сегодня днём температура в Новосибирске будет держаться на уровне –4…–6 градусов. Из-за прохождения серии холодных фронтов в некоторых районах пройдёт небольшой снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 16 метров в секунду, рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


«В последующие двое суток ожидается погода без осадков. Ветер также западного, юго-западного направления, ночью 23 [февраля] — 6–11 метров в секунду, днём 23 и 24 [февраля] — 4–9 метров в секунду», — сообщила синоптик.


По её словам, в выходные ночная температура будет на уровне –9…–11 градусов, днём ожидается –3...–5.


«В целом можно сказать, что неустойчивый характер погоды сохранится. Следом мы снова ждём приближение циклона и тёплого атмосферного фронта, и будет повышение температуры, снова осадки и ветер. <…> То есть всё время погодные "качели" будут наблюдаться в течение предстоящей недели: <…> тёплая воздушная масса, потом снова холодная, и так вот волнообразно будет всё время», — пояснила Марина Виноградова.


Ранее из-за изменений погоды ГИБДД попросила дорожников обработать трассы региона противогололёдными реагентами.


Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

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