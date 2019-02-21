Два бывших работника МТС пошли под суд за попытку «слить» данные о 500 тысячах абонентов

Подсудимых обвиняют в том, что они собрали данные о 506 185 абонентах, чтобы затем их продать





В Новосибирске начался суд над двумя бывшими сотрудниками компании «МТС», которых обвиняют в попытке раскрыть персональные данные полумиллиона абонентов.





Преступление, в которых обвиняют подсудимых, случилось минувшим летом.







«18 июля 2018 года в вечернее время после окончания рабочего времени работник ПАО "МТС" и бывший сотрудник ПАО "МТС" находились в офисе филиала ПАО "МТС" в городе Новосибирске, где, предварительно договорившись, из корыстной заинтересованности с использованием компьютера осуществили передачу сведений, составляющих коммерческую тайну ПАО "МТС", на электронную почту одного из подсудимых», — сообщила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска, гособвинитель по делу Елена Балмаева.







Как сообщается на сайте Дзержинского районного суда со ссылкой на версию следствия, подсудимые знали о том, что данные о контрактах и счетах, которые выставляются абонентам, представляют собой коммерческую тайну. Но тем не менее они собрали сведения о 506 185 абонентах, чтобы затем их продать.







Как уточнила Елена Балмаева, один из подсудимых, уже не работавший на тот момент в МТС, переслал из общей системы на свою почту конфиденциальную информацию — фамилии, имена, отчества, номера телефонов и адреса абонентов.





Гособвинитель уточнила, что эти сведения подсудимые, согласно показаниям одного из них, собирались передать третьему лицу. «А с какой целью третье лицо получает эту информацию — таких сведений в материалах уголовного дела нет», — пояснила старший помощник прокурора.





При этом, по её данным, передать персональные данные в третьи руки и получить за это деньги подсудимым не удалось, так как в МТС обнаружили утечку.





В пресс-службе МТС корреспонденту НГС пояснили, что «попытку разглашения абонентской информации» пресекла служба безопасности компании. После этого оператор связи сам подал заявление в полицию.







В МТС добавили, что, в соответствии с Трудовым кодексом, разглашение коммерческой тайны влечёт за собой расторжение трудового договора с работником.







В итоге оба бывших работника МТС оказались на скамье подсудимых. На этой неделе в Дзержинском районном суде начался процесс по их делу.







Как пояснила Елена Балмаева, подсудимых обвиняют в «собирании сведений, составляющих коммерческую тайну, иным незаконным способом из корыстной заинтересованности» (ч. 3 ст. 183 УК РФ). В суде они оба признали свою вину.





Следующее судебное заседание назначено на ближайший понедельник. Бывшим работникам МТС предстоит выступить с последним словом, добавила гособвинитель.





Ранее бывшая сотрудница «Билайна» отделалась условным наказанием за то, что раскрыла телефонным мошенникам персональные данные восьми абонентов.