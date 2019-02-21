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Дороги и транспорт

Автоинспекция попросила дорожников сделать дороги не такими скользкими

ГИБДД опасается за водителей, которые могут выехать на опасные трассы

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Автоинспекторы попросили дорожников обезопасить трассы

Фото: Александр Ощепков / НГС

Госавтоинспекция Новосибирской области попросила дорожные службы обработать антигололёдными реагентами трассы региона.

«Госавтоинспекция региона направила информацию во все дорожно-коммунальные службы для обработки проезжих частей противогололедными материалами», — сообщает пресс-служба ГИБДД по НСО.

Обращения получили федеральное и территориальное управления автодорог, уточнили корреспонденту НГС в ГИБДД.

«Госавтоинспекция Новосибирской области обращает внимание участников дорожного движения на неблагоприятные погодные условия. Согласно прогнозу Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются снегопады, метели с порывистым ветром и гололёдные явления, похолодание», — сообщили в автоинспекции.

Также ГИБДД просит водителей быть максимально внимательными во время движения, придерживаться скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию и правила маневрирования. 

В начале февраля новосибирская автоинспекция попросила водителей не уезжать далеко из-за резко наступивших морозов.

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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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КОММЕНТАРИИ (17)Обсудить
21 фев 2019 в 13:55
+4 −2
Попрошу ведроводителей выучить наконец-то ПДД и перестать ватсапиться за рулём.
Кавиль
21 фев 2019 в 14:04
+3 −1
А в городе, наши дорогие власти, засыпали дороги не пойми чем, снег лежит чёрный по всему городу, Локоть потом опять будет говорить дачники привезли.
Дюшес
21 фев 2019 в 14:05
+2 −1
Локтю тоже пусть скажут, а то непойми что в городе с дорогами
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