Автоинспекция попросила дорожников сделать дороги не такими скользкими

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Автоинспекторы попросили дорожников обезопасить трассы
Госавтоинспекция Новосибирской области попросила дорожные службы обработать антигололёдными реагентами трассы региона.
«Госавтоинспекция региона направила информацию во все дорожно-коммунальные службы для обработки проезжих частей противогололедными материалами», — сообщает пресс-служба ГИБДД по НСО.
Обращения получили федеральное и территориальное управления автодорог, уточнили корреспонденту НГС в ГИБДД.
«Госавтоинспекция Новосибирской области обращает внимание участников дорожного движения на неблагоприятные погодные условия. Согласно прогнозу Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются снегопады, метели с порывистым ветром и гололёдные явления, похолодание», — сообщили в автоинспекции.
Также ГИБДД просит водителей быть максимально внимательными во время движения, придерживаться скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию и правила маневрирования.
В начале февраля новосибирская автоинспекция попросила водителей не уезжать далеко из-за резко наступивших морозов.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова