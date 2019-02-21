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Образование

В новосибирском лицее ввели карантин из-за вспышки кори

Каждому классу выделили отдельный кабинет под занятия

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По словам родителя одного из учеников, это заболевание нашли у одного из школьников

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В лицее № 28 в Калининском районе и «экономическом лицее» объявили карантин из-за вспышки кори — по словам родителя одного из учеников, это заболевание нашли у одного из лицеистов, а ещё шесть учеников были отстранены от учёбы в связи с подозрением на корь.

Лицей при этом продолжает работать, в нём продолжаются занятия, рассказал родитель одного из учеников корреспонденту НГС.

«В лицее № 28 карантин по кори. Один заболевший, 6 выведены с подозрением. Выделили каждому классу отдельный кабинет, а тот класс, в котором обнаружен ребёнок с корью, это 7-й класс, им выделили целый этаж. 

Чтобы меньше сделать распространение инфекции, решили так сделать. Подробности нам не разглашают, родителям», — рассказал родитель, пожелавший не называть своё имя. 

В отделе эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию, отказавшись уточнять по телефону количество заболевших и отстранённых от учёбы. 

«Случай кори зарегистрирован», — коротко рассказали в отделе управления, подтвердив информацию о карантине. 

В лицее корреспонденту НГС отказались как-либо комментировать информацию о карантине. 

«Я уточнила у <...> [директора], она сказала, что ни на какие вопросы отвечать не будет и комментариев не даёт. <...> Родители могут говорить всё, что угодно, они люди свободные», — сообщил секретарь директора.

Также вчера на сайте «экономического лицея» появилось сообщение от администрации о том, что школа закрыта на карантин.

«В связи с регистрацией кори у обучающегося, в целях недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в лицее проводятся ограничительные мероприятия (карантин). 

На срок с 19.02.2019 по 11.03.2019 отменено проведение массовых, открытых и выездных мероприятий», — говорится в сообщении администрации лицея.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что с начала года карантин в школах и детсадах Новосибирской области вводили только из-за гриппа и ОРВИ: закрыт один детский сад, 14 школ, а в 50 дошкольных учреждениях временно были приостановлены занятия.

В конце декабря 2017 года в школе № 191 в Ленинском районе Новосибирска вводили карантин — один из учеников заболел коклюшем. В феврале 2018 года школы и детские сады Новосибирска начали закрывать классы и группы на карантин по гриппу и ОРВИ — всего под карантин попали две школы и 23 детсада.

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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова

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карантин в школе

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КОММЕНТАРИИ (41)Обсудить
Анжелика
21 фев 2019 в 13:39
+6 −20
Я своего ребенка отказалась прививать от кори. Во-первых, вакцина применяется живая (а значит возможно развитие вакциноассоциированного заболевания, как и в случае полиомиелитом например).
Специально спрашивала у врачей могут ли они предоставить в письменном виде 100 % гарантии что не будет у моего ребенка осложнений после прививки? в ответ молчание.
К тому же,у моего сына крепкий иммунитет - он занимается спортом.
Анна
21 фев 2019 в 13:33
+20 −2
Единственная защита - это вакцинация. Шах и мат вам, антипривочники
Думающая
21 фев 2019 в 13:32
+20 −2
Корь, считалась побежденной инфекцией. И ведь действительно, давно не было зарегистрированных случаев. Но из-за антипрививочных движений, инфекции возвращаются.
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