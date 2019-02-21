В новосибирском лицее ввели карантин из-за вспышки кори

По словам родителя одного из учеников, это заболевание нашли у одного из школьников

В лицее № 28 в Калининском районе и «экономическом лицее» объявили карантин из-за вспышки кори — по словам родителя одного из учеников, это заболевание нашли у одного из лицеистов, а ещё шесть учеников были отстранены от учёбы в связи с подозрением на корь.

Лицей при этом продолжает работать, в нём продолжаются занятия, рассказал родитель одного из учеников корреспонденту НГС. «В лицее № 28 карантин по кори. Один заболевший, 6 выведены с подозрением. Выделили каждому классу отдельный кабинет, а тот класс, в котором обнаружен ребёнок с корью, это 7-й класс, им выделили целый этаж.

Чтобы меньше сделать распространение инфекции, решили так сделать. Подробности нам не разглашают, родителям», — рассказал родитель, пожелавший не называть своё имя. В отделе эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию, отказавшись уточнять по телефону количество заболевших и отстранённых от учёбы. «Случай кори зарегистрирован», — коротко рассказали в отделе управления, подтвердив информацию о карантине. В лицее корреспонденту НГС отказались как-либо комментировать информацию о карантине. «Я уточнила у <...> [директора], она сказала, что ни на какие вопросы отвечать не будет и комментариев не даёт. <...> Родители могут говорить всё, что угодно, они люди свободные», — сообщил секретарь директора. Также вчера на сайте «экономического лицея» появилось сообщение от администрации о том, что школа закрыта на карантин. «В связи с регистрацией кори у обучающегося, в целях недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в лицее проводятся ограничительные мероприятия (карантин).