В видеоигре о Новосибирске в 2035 году нашли карту метро. На ней нет ни одной новой станции

Дальше «Золотой Нивы» на Дзержинской линии всё так же ничего нет

Станции метро «Гусинобродская» и «Волочаевская» к 2035 году так и не появились





В видеоигре Metro Exodus, на одном из уровней которой изображён Новосибирск после ядерной войны, нашли схему городского метрополитена — на ней не отмечено ни одной новой станции.





Игра, разработанная украинской студией 4A Games, вышла 15 февраля. В ней рассказана история о выживании людей в постапокалиптическом мире 2035 года. НГС уже подробно рассказывал, как разработчики представили в игре Новосибирск и сравнил её с реальностью — после апокалипсиса в городе, например, не чистят снег.





По сюжету игры главный герой Артём путешествует на поезде из Москвы на восток России по Транссибирской магистрали и проезжает, в частности, через постъядерный Новосибирск. Игроки заметили, что городской метрополитен, который достаточно детально показан в игре, не изменился — Дзержинская ветка метро так и не достроена.





Как видно на скриншоте игры, конечной станцией зелёной ветки остаётся «Золотая Нива», построенная ещё в 2010 году.





Окрестности «Золотой Нивы» отмечены как нежилая зона, а пунктиром за ней отмечены перспективные станции «Гусинобродская» и «Волочаевская».



Строительство Дзержинской ветки городские власти не раз называли одной из главных задач на ближайшие годы. В январе мэр Анатолий Локоть поручил закончить Дзержинскую ветку метро в ближайшие 5 лет. Помимо этого к Молодёжному чемпионату мира по хоккею, который должен пройти в 2023 году, власти планируют построить и станцию метро «Спортивная» на Ленинской ветке. Она должна появиться в створе метромоста в районе нового ЛДС — её обещают открыть весной 2022 года. В прошлом году власти впервые показали, как она будет выглядеть.