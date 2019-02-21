В Академгородке включили новый музыкальный фонтан с подсветкой

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Фонтан состоит из 32 струй, которые подсвечиваются и меняют высоту под музыку или без
В Академгородке включили новый светомузыкальный фонтан перед главным корпусом Новосибирского государственного университета на улице Пирогова: пока красивые струи скрываются под шатром, но скоро его уберут.
Фонтан с подсветкой включили в начале этой недели.
«В субботу привезли воду для заполнения чаши фонтана и <…> с понедельника уже его запустили. Вчера уже открыли шатёр, чтобы могли жители, так сказать, насладиться, увидеть работу, тем более что погода позволяет», — рассказал корреспонденту НГС Александр Гурнов — главный инженер ООО «Атлантика», работники которого строили фонтан.
По словам Александра Гурнова, фонтан состоит из 32 струй, размер его чаши — 10x8 метров. Сейчас фонтан работает круглосуточно, но музыку подрядчик включает лишь периодически с учётом того, что рядом учебное заведение. В зависимости от ритма музыки подсветка фонтана меняется более плавно или более динамично. Конструкция фонтана позволяет включить музыку с любого устройства, будь то флешка, радио или любой звуковоспроизводящий гаджет, пояснил главный инженер компании «Атлантика».
Он уточнил, что строительство фонтана обошлось вузу в 9,5 миллиона рублей. Работы шли с ноября 2018 года, а в феврале началась пусконаладка. После окончательной сдачи фонтана подрядчик планирует убрать шатёр и слить воду из чаши, чтобы она не замёрзла.
В пресс-службе НГУ подчёркивают, что пока состоялся только технический запуск фонтана, а всю его красоту можно будет увидеть уже весной.
Скоро строительство светового фонтана начнётся в Центральном парке Новосибирска. В конце января там пробурили 13-метровые скважины — рабочим нужно было достать пробы грунта, чтобы подготовить площадку.
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Ольга Хмелевская
Фото и видео предоставлены Александром Гурновым