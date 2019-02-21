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Город

В Академгородке включили новый музыкальный фонтан с подсветкой

Фонтан пока прячут под шатром, но уже скоро его уберут

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Фонтан состоит из 32 струй, которые подсвечиваются и меняют высоту под музыку или без

Фото: предоставлено Александром Гурновым

В Академгородке включили новый светомузыкальный фонтан перед главным корпусом Новосибирского государственного университета на улице Пирогова: пока красивые струи скрываются под шатром, но скоро его уберут.

Фонтан с подсветкой включили в начале этой недели.

«В субботу привезли воду для заполнения чаши фонтана и <…> с понедельника уже его запустили. Вчера уже открыли шатёр, чтобы могли жители, так сказать, насладиться, увидеть работу, тем более что погода позволяет», — рассказал корреспонденту НГС Александр Гурнов — главный инженер ООО «Атлантика», работники которого строили фонтан.

По словам Александра Гурнова, фонтан состоит из 32 струй, размер его чаши — 10x8 метров. Сейчас фонтан работает круглосуточно, но музыку подрядчик включает лишь периодически с учётом того, что рядом учебное заведение. В зависимости от ритма музыки подсветка фонтана меняется более плавно или более динамично. Конструкция фонтана позволяет включить музыку с любого устройства, будь то флешка, радио или любой звуковоспроизводящий гаджет, пояснил главный инженер компании «Атлантика».

Пока фонтан скрывается под шатром, но уже скоро его уберут

Фото: предоставлено Александром Гурновым

Он уточнил, что строительство фонтана обошлось вузу в 9,5 миллиона рублей. Работы шли с ноября 2018 года, а в феврале началась пусконаладка. После окончательной сдачи фонтана подрядчик планирует убрать шатёр и слить воду из чаши, чтобы она не замёрзла.

Оборудование, благодаря которому работает фонтан, спрятано в подземном помещении размером 8x4 метра, рассказал Александр Гурнов

Фото: предоставлено Александром Гурновым

В пресс-службе НГУ подчёркивают, что пока состоялся только технический запуск фонтана, а всю его красоту можно будет увидеть уже весной.

Строительство фонтана со всеми коммуникациями началось в конце прошлого года 

Фото: предоставлено Александром Гурновым

Сейчас жители Академгородка уже могут увидеть, как работает музыкальный фонтан — особенно эффектно он смотрится по вечерам

Фото: предоставлено Александром Гурновым

Скоро строительство светового фонтана начнётся в Центральном парке Новосибирска. В конце января там пробурили 13-метровые скважины — рабочим нужно было достать пробы грунта, чтобы подготовить площадку.

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Ольга Хмелевская
Фото и видео предоставлены Александром Гурновым

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ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

Светомузыкальный фонтанНГУ

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КОММЕНТАРИИ (23)Обсудить
гнагна
21 фев 2019 в 13:26
+7 −4
..в стиле Академа , потратили миллиард , получили цветную струйку из крана .
Хмммм
21 фев 2019 в 13:35
+8 −2
Больше, больше всякой безвкусицы! Новый корпус НГУ еще больше стал напоминать ТЦ, сперва этот безвкусный "стекло сайдинг" теперь еще и этот "фонтан".... мдэ... деньги нужно пускать в развитие науки внутри института, а не на всякую фигню, г-н Федорук явно не на своем месте, ему бы в гос корпорацию эффективным менеджером...
21 фев 2019 в 13:24
+6 −4
Не ну крутоже фонтан с подсветкой! Жаль что не предумали как победить рак и отремонтировать дороги.
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