В Академгородке включили новый музыкальный фонтан с подсветкой

В Академгородке включили новый светомузыкальный фонтан перед главным корпусом Новосибирского государственного университета на улице Пирогова: пока красивые струи скрываются под шатром, но скоро его уберут.



Фонтан с подсветкой включили в начале этой недели.



«В субботу привезли воду для заполнения чаши фонтана и <…> с понедельника уже его запустили. Вчера уже открыли шатёр, чтобы могли жители, так сказать, насладиться, увидеть работу, тем более что погода позволяет», — рассказал корреспонденту НГС Александр Гурнов — главный инженер ООО «Атлантика», работники которого строили фонтан.

