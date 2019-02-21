Валерий Леонтьев и Филипп Киркоров расписали шлемы хоккеистов «Сибири» и сделали фото в ресторане
Перед этим Леонтьев сходил к Киркорову на концерт в ДКЖ
Известные поп-исполнители Валерий Леонтьев и Филипп Киркоров были замечены вместе в новосибирском ресторане #СИБИРЬСИБИРЬ. До этого Леонтьев появился у Киркорова на концерте.
Оба артиста выступали в Новосибирске во Дворце культуры железнодорожников. Концерт Леонтьева был 19 февраля, а Киркорова — на следующий день.
Накануе вечером, 20 февраля, Леонтьев появился на концерте Киркорова и даже поднялся на сцену. «Я не ожидал, что такой легендарный человек придёт ко мне на концерт», — сказал растроганный Филипп Киркоров.
После концерта артисты отправились на ужин в ресторан #СИБИРЬСИБИРЬ в гостинице «Азимут». Как рассказали корреспонденту НГС в ресторане, в заведение гости приехали по рекомендации, поскольку «хотели местную кухню». Ужинали гости в закрытом зале с отдельным входом, который в ресторане называется «советская гостиная» — он обставлен 50-летней мебелью.
«Хвалили тартар из оленины и соленья», — сообщили в ресторане.
Накануне Киркоров приехал в Новосибирск из Томска — после прибытия на новосибирский вокзал он спрашивал у носильщика, куда он попал.
В конце прошлого года с ужина в ресторане #СИБИРЬСИБИРЬ также начался визит в Новосибирск французского актера Жерара Депардье. На следующий день выяснилось, что он приехал получить местную прописку.
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Стас Соколов
Фото ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ
Видео с канала Larisa Shestakova / youtube.com