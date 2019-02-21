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Страна и мир

Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями российских СМИ

На встрече присутствовал и Виктор Шкулев, президент Hearst Shkulev Group, в которую входит NGS.RU

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Руководители ведущих российских СМИ встретились с президентом в среду вечером

Фото: Kremlin.ru

Разговор в Кремле стал фактически продолжением послания президента Федеральному собранию, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на слова Виктора Шкулева, президента Hearst Shkulev Group, в которую входит и NGS.RU.

Медиаменеджеры спрашивали Владимира Путина о средствах на реализацию национальных проектов и задач, озвученных в послании, — на эти цели помимо 25 потребуется еще 6 триллионов рублей.

Президент подчеркивал важность программ цифровизации, развития искусственного интеллекта, изучения программирования в школах, рассказывал о российско-американских отношениях и разъяснил свою позицию в российско-японской дискуссии по островам: Япония поддержала антироссийские санкции и в нынешних условиях Россия ничего не теряет и не приобретает в случае неподписания или, напротив, подписи под договором с Японией.

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