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Дороги и транспорт

Парковку для инвалидов возле «Победы» засыпали горами снега

В кинотеатре пообещали вывезти снег в ближайшее время

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Сейчас на парковке для инвалидов оставить машину не получится

Фото: Густаво Зырянов / НГС

У кинотеатра «Победа» в центре Новосибирска на парковке для инвалидов выросли горы снега.

«В настоящий момент идёт очистка снега на Ленина, 7 и на Ленина, 9», — пояснила корреспонденту НГС PR-директор «Победы» Лидия Маркова. 

Она пояснила, что эту территорию убирает кинотеатр — снег планируется вывезти в ближайшие полчаса.

«Мы в любом случае знаем всех наших зрителей, которые там паркуются, если что — они с нами на связи всегда, наши охранники помогают», — добавила Лидия Маркова.

В кинотеатре пообещали избавиться от сугробов в скором времени

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В начале февраля НГС рассказывал о неудачной чистке дорог на улице Гребенщикова — там водители столкнулись с огромными сугробами снега на пути с парковки на тротуар.

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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова

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КОММЕНТАРИИ (14)Обсудить
21 фев 2019 в 11:42
+8 −0
Оштрафуйте снег за занятие парковки для инвалидов.
21 фев 2019 в 11:37
+3 −5
Кругом, куда ни глянь, парковки для инвалидов. У Ленты, так вообще, таких парковок больше, чем для нормальных. Складывается ощущение, что Новосибирск город инвалидов.
21 фев 2019 в 11:44
+2 −1
куда смотрят эвакуаторщики?
инвалидные места заняты!!!
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