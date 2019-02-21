Парковку для инвалидов возле «Победы» засыпали горами снега

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Сейчас на парковке для инвалидов оставить машину не получится
У кинотеатра «Победа» в центре Новосибирска на парковке для инвалидов выросли горы снега.
«В настоящий момент идёт очистка снега на Ленина, 7 и на Ленина, 9», — пояснила корреспонденту НГС PR-директор «Победы» Лидия Маркова.
Она пояснила, что эту территорию убирает кинотеатр — снег планируется вывезти в ближайшие полчаса.
«Мы в любом случае знаем всех наших зрителей, которые там паркуются, если что — они с нами на связи всегда, наши охранники помогают», — добавила Лидия Маркова.
В начале февраля НГС рассказывал о неудачной чистке дорог на улице Гребенщикова — там водители столкнулись с огромными сугробами снега на пути с парковки на тротуар.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова
инвалидные места заняты!!!