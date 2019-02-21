Парковку для инвалидов возле «Победы» засыпали горами снега

У кинотеатра «Победа» в центре Новосибирска на парковке для инвалидов выросли горы снега.

«В настоящий момент идёт очистка снега на Ленина, 7 и на Ленина, 9», — пояснила корреспонденту НГС PR-директор «Победы» Лидия Маркова.



Она пояснила, что эту территорию убирает кинотеатр — снег планируется вывезти в ближайшие полчаса.

«Мы в любом случае знаем всех наших зрителей, которые там паркуются, если что — они с нами на связи всегда, наши охранники помогают», — добавила Лидия Маркова.