Космонавт МКС вышел с орбиты на связь с новосибирцами

Школьники смогли задать свои вопросы космонавту Олегу Кононенко





В среду, 20 февраля, ученики Специализированного учебно-научного центра Новосибирского госуниверситета впервые стали участниками сеанса прямой связи с Международной космической станцией.







«Вместе со своими сверстниками из других городов России новосибирские школьники смогли пообщаться с космонавтом Олегом Кононенко и задали ему свои вопросы», — рассказали в пресс-службе СУНЦ НГУ.







В Специализированном учебно-научном центре уточнили, что сеанс связи прошел в рамках одного из «Космических уроков», которые организует ракетно-космическая корпорация «Энергия» вместе с ГТРК «Томск».





Новосибирск присоединился к этому проекту впервые. Ученики СУНЦ поучаствовали в телемосте с томской студией, которая и организовала сеанс связи c МКС через Центр управления полётами.





На прямой связи с Международной космической станцией также были школьники из детского технопарка «Кванториум» города Королёва, образовательного центра «Сириус» в Сочи и постоянные участники «Космических уроков» — ученики из Томска.







Всего пообщаться с космонавтом Олегом Кононенко пришли 22 ученика СУНЦ НГУ, два из них задали свои вопросы. Новосибирских школьников интересовало то, как влияет невесомость на психические способности людей, используют ли космонавты элементы виртуальной реальности и компьютерное зрение для того, чтобы выполнить полётные задания при управлении космическими кораблями и симуляторами. Также космонавта спросили, сколько времени есть у экипажа МКС для того, чтобы починить систему подачи кислорода, если она сломается.





Новосибирские школьники впервые приняли участие в «Космическом уроке»





«Всего за тридцатиминутный сеанс связи школьники в четырёх городах успели задать 15 вопросов.





Их интересовало, растёт ли в невесомости лук, посаженный на МКС в прошлом году, могут ли дети быть участниками космических экспериментов, чем отличаются сварочные работы в космосе и на Земле.





После сеанса связи с космосом школьники во всех городах получили сертификаты участников "Космического урока"», — сообщили в пресс-службе СУНЦ НГУ.





За полчаса школьники из четырёх городов России успели задать космонавту 15 вопросов









Ранее на МКС побывали десять работ новосибирского мастера микроминиатюр Владимира Анискина — он отправил экспонаты в космос вместе с Олегом Артемьевым в марте 2018 года.

