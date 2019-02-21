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Работа

Новосибирцы признались, что сталкивались с притеснениями на работе из-за своего пола

Сотни опрошенных горожан считают, что женщины должны работать меньше мужчин

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Большинство опрошенных разделяют профессии на женские и мужские

Фото: архив НГС

Почти 40% новосибирцев, опрошенных порталом Зарплата.ру, считают, что мужчины должны работать больше женщин.

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники портала опросили 920 новосибирцев, чтобы узнать, сталкивались ли они с проблемами на работе из-за своего пола.

Как показало исследование, большая часть участников опроса — 63% — разделяют профессии на женские и мужские. Четверть опрошенных не делят рабочие обязанности по гендерной принадлежности. Ещё 11% затруднились ответить.

«По мнению большинства опрошенных, чисто мужскими профессиями являются грузчик, шахтер, а также рабочие профессии — слесарь, сантехник, столяр, плотник. Кроме того, в этом списке оказались спасатель, пилот, строитель, дальнобойщик и даже президент», — сообщили в пресс-службе Зарплата.ру.

37% опрошенных горожан подчеркнули, что мужчины должны брать на себя больше рабочих обязанностей. Остальные респонденты считают, что и женщины, и мужчины должны работать в равной степени.

При этом 20% опрошенных мужчин рассказали, что когда-либо сталкивались с проблемами при трудоустройстве или продвижении по карьерной лестнице из-за своего пола. Женщины попадают в такие ситуации чаще — это подтвердила каждая третья участница опроса.

«Если обратиться к реальной статистике нашего сайта, то самой популярной сферой среди мужчин является "Транспорт и автобизнес". Именно в этой категории представители мужского пола чаще всего ищут работу. Также в топ-5 профессиональных сфер, которые выбирают мужчины, входят "Торговля", "Промышленность", "Строительство и недвижимость", "Рабочий персонал"», — рассказал бренд-директор портала по поиску работы Зарплата.ру Иван Чирков.

Ранее новосибирцы рассказали, что больше всего влияет на их любовь к работе. И это не деньги.

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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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КОММЕНТАРИИ (19)Обсудить
Па панятиям
21 фев 2019 в 09:21
+7 −6
Всех женщин уволить с руководящих должностей. Не выполняют своих обязанностей, фикция.
21 фев 2019 в 09:32
+5 −3
Зарплаты женщинам на 50%, а может и больше платят меньше, чем за ту же работу мужчинам. А некоторые мужчины понятия не имеют чем руководят, а только требуют от подчинённых работы, а что делают эти подчинённые конкретно они не знают, в лучшем случае так в общих чертах.
21 фев 2019 в 09:24
+8 −0
Мужчины ничего женщинам не должны в принципе...
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