Новосибирцы признались, что сталкивались с притеснениями на работе из-за своего пола

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Большинство опрошенных разделяют профессии на женские и мужские
Почти 40% новосибирцев, опрошенных порталом Зарплата.ру, считают, что мужчины должны работать больше женщин.
В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники портала опросили 920 новосибирцев, чтобы узнать, сталкивались ли они с проблемами на работе из-за своего пола.
Как показало исследование, большая часть участников опроса — 63% — разделяют профессии на женские и мужские. Четверть опрошенных не делят рабочие обязанности по гендерной принадлежности. Ещё 11% затруднились ответить.
«По мнению большинства опрошенных, чисто мужскими профессиями являются грузчик, шахтер, а также рабочие профессии — слесарь, сантехник, столяр, плотник. Кроме того, в этом списке оказались спасатель, пилот, строитель, дальнобойщик и даже президент», — сообщили в пресс-службе Зарплата.ру.
37% опрошенных горожан подчеркнули, что мужчины должны брать на себя больше рабочих обязанностей. Остальные респонденты считают, что и женщины, и мужчины должны работать в равной степени.
При этом 20% опрошенных мужчин рассказали, что когда-либо сталкивались с проблемами при трудоустройстве или продвижении по карьерной лестнице из-за своего пола. Женщины попадают в такие ситуации чаще — это подтвердила каждая третья участница опроса.
«Если обратиться к реальной статистике нашего сайта, то самой популярной сферой среди мужчин является "Транспорт и автобизнес". Именно в этой категории представители мужского пола чаще всего ищут работу. Также в топ-5 профессиональных сфер, которые выбирают мужчины, входят "Торговля", "Промышленность", "Строительство и недвижимость", "Рабочий персонал"», — рассказал бренд-директор портала по поиску работы Зарплата.ру Иван Чирков.
Ранее новосибирцы рассказали, что больше всего влияет на их любовь к работе. И это не деньги.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС