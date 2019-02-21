Водитель «Тойоты» задавил пешехода на «зебре» и получил 1,5 года колонии
Он ехал по Петухова со скоростью 82 километра в час и не остановился перед пешеходным переходом
В Кировском районе Новосибирска завершился суд над водителем «Тойоты», который устроил смертельное ДТП на пешеходном переходе: жертвой стала 53-летняя женщина.
«Со скоростью 82 километра в час сбивает пешехода, на капоте провозит, а затем она с капота падает и ударяется головой. Всё это на глазах у [её] родного брата, который шёл следом за потерпевшей», — рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района.
Это происшествие случилось вечером 14 августа 2018 года возле здания
Как напомнила старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская, в 21:00 40-летний водитель Toyota Sprinter Trueno ехал по Петухова со стороны улицы Николая Грицюка в направлении улицы Ивана Титкова и сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В ГИБДД уточнили, что женщина вышла на проезжую часть с правой стороны от водителя. После ДТП 53-летнюю пострадавшую увезли в больницу с серьёзными травмами — позже она умерла.
По данным прокуратуры Кировского района, водитель «Тойоты» не остановился, чтобы пропустить пешехода, несмотря на то, что перед переходом притормозили другие машины. В прокуратуре отмечают, что осуждённый не только превысил скорость, но и вообще не имел права пользоваться этой машиной. Она была технически непригодна к эксплуатации: у «Тойоты» не работали фары и габаритные огни, кроме того, водитель ездил на зимней резине с шипами.
Как сообщили в прокуратуре, пострадавшая умерла через два дня после ДТП. Экспертиза показала, что смерть наступила от отёка мозга, к которому привели травмы головы.
В прокуратуре уточнили, что свою вину водитель «Тойоты» полностью признал. Кировский районный суд рассмотрел его уголовное дело в особом порядке и в среду, 20 февраля, вынес обвинительный приговор. Водителя признали виновным в «нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека» (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
Как пояснили в прокуратуре Кировского района, водитель «Тойоты» получил 1,5 года колонии-поселения и на 2 года 6 месяцев лишился права садиться за руль. При назначении наказания суд учёл в том числе и то, что виновник ДТП ещё во время расследования дела помог деньгами семье погибшей женщины: взял на себя расходы на погребение и компенсировал моральный вред.
В законную силу приговор пока не вступил — в прокуратуре не исключают, что осуждённый будет его обжаловать.
Ранее в Новосибирске завершился суд по уголовному делу о ДТП на Северо-Чемском жилмассиве: пьяный водитель «Тойоты» сделал пешехода инвалидом и отделался условным сроком.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Анной Варновской