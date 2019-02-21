Волейбол: новосибирский «Локомотив» обыграл московское «Динамо»
Счёт игры — 1:3
Поздно вечером в среду, 20 февраля, в Москве завершился матч между новосибирским «Локомотивом» и столичным «Динамо». Победу одержали новосибирцы, финальный счёт игры — 1:3.
«Четыре партии, а ощущение, что пять – матч между московским "Динамо" и "Локомотива" шёл 2 часа 40 минут! Сегодня "Локо" по-настоящему разогрел Лавочкина! <...> Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Новосибирск) 1:3 (33:35, 25:23, 24:26, 30:32)», — сообщила пресс-служба клуба на официальной странице во «ВКонтакте».
«Локомотив» во всех партиях обходил соперников на несколько очков, лишь третья партия стала исключением (33:35, 25:23, 24:26, 30:32) — в ней одержали победу московские волейболисты.
Самыми результативными игроками новосибирской команды стали диагональный Константин Бакун — 30 очков и доигровщих Марко Ивович — 21 очко.
По данным турнирной таблицы на сайте Championat.com, новосибирский клуб занимает пятую строчку.
В прошлое воскресенье «Локомотив» всухую проиграл казанскому «Зениту».
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Александра Трофименко
Скриншот lokovolley.tv