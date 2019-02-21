Жителя Северодвинска оштрафовали за мем с бывшим новосибирским священником

В 2016 году бывший священнослужитель стал участником скандальной драки с бизнесменом на парковке торгового центра. После этого его пригласили на передачу «Пусть говорят»





В среду, 20 февраля, в Северодвинске состоялся суд над 63-летним жителем Северодвинска Анатолием Казихановым, которого обвинили в публичном осквернении религиозной символики. Он репостил на своей странице «ВКонтакте» картинки из сообщества «Атеист». Один из самых популярных мемов — изображение бывшего игумена из Новосибирска, на котором он благодарит бога за свои атеистические взгляды.





На странице Анатолия было обнаружено более 30 картинок с шутками на религиозную тему. В первой половине февраля подозреваемого доставили в отделение полиции, где он и узнал о возбуждённом на него деле. «Вину мы не признаем. Считаем, что события административного правонарушения отсутствует, а вина Анатолия не доказана», — цитирует портал 29.ru слова адвоката Казиханова.





Однако суд признал пенсионера виновным и постановил назначить ему административный штраф за публичное оскорбление религиозной символики — 15 000 рублей.





Игумен Феодосий (в миру Александр Чернейкин) стал известен в 2013 году, когда Новосибирская митрополия Русской православной церкви предостерегла прихожан от общения с ним. В сообщении говорилось, что ещё в 2011 году Александру было запрещено носить монашеские одежды и крест, однако он продолжал свою духовную деятельность. Позже стало известно, что игумен Феодосий занимался продажей ювелирных изделий, а также помог на выборах депутату Заксобрания. За это в 2015 году патриарх Кирилл официально лишил его духовного сана.





В 2016 году бывший священнослужитель стал участником скандальной драки с бизнесменом, которая произошла у ТРЦ «Галерея Новосибирск». Игумен придавил соперника к ограде и нанёс ему несколько ударов. Потасовка попала на видео. После этого Феодосия пригласили на передачу «Пусть говорят». Суд занялся делом о публичной драке, однако позже судья отказался принимать заявление от бизнесмена.