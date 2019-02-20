Прощай плей-офф: хоккейная «Сибирь» проиграла лидеру Восточной конференции

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Новосибирские хоккеисты не смогли одолеть лидера Восточной конференции
Сегодня вечером, 20 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу гостей.
Соперники открыли счет на 10-й минуте игры — нападающий «Автомобилиста» Дэн Секстон забросил шайбу в ворота «Сибири». Спустя две минуты счёт сравнял нападающий «Сибири» Виктор Комаров.
В конце второго периода Виктор Комаров сравнял счёт
Во втором периоде Виктор Комаров забросил ещё одну шайбу в ворота соперников — это случилось на 28-й минуте. Лидерам Восточной конференции пришлось бороться за шайбу 8 минут, прежде чем удалось сравнять счёт, — гол забил нападающий «Автомобилиста» Александр Кучерявенко.
В третьем периоде гости забили ещё один гол в наши ворота, но через несколько минут «Сибирь» отыгралась — отличился защитник Николай Демидов. Исход матча решила шайба нападающего «Автомобилиста» Дэна Секстона, поразившего наши ворота на 52-й минуте.
Таким образом, новосибирская команда проиграла четвёртый раз подряд. В субботу «Сибирь» не смогла одолеть нижегородское «Торпедо» со счётом 3:5.
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Дмитрий Здорников, Александра Трофименко
Фото vk.com/hcsibir1962
Видео video.khl.ru