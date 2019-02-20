20 февраля среда
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 66.20
eur 74.82
  • 18 февраля 2019

    Новое от редакции

    Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.

    3 декабря 2018

    Мы обновили НГС

    Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 66.20
eur 74.82
Спорт
Подробности

Прощай плей-офф: хоккейная «Сибирь» проиграла лидеру Восточной конференции

«Сибирь» проиграла последнюю игру на домашнем льду

Поделиться

1 323
25 Обсудить

Все новости

Все новости

Новосибирские хоккеисты не смогли одолеть лидера Восточной конференции

Фото: vk.com/hcsibir1962

Сегодня вечером, 20 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу гостей. 

Соперники открыли счет на 10-й минуте игры — нападающий «Автомобилиста» Дэн Секстон забросил шайбу в ворота «Сибири». Спустя две минуты счёт сравнял нападающий «Сибири» Виктор Комаров.

В конце второго периода Виктор Комаров сравнял счёт

Во втором периоде Виктор Комаров забросил ещё одну шайбу в ворота соперников — это случилось на 28-й минуте. Лидерам Восточной конференции пришлось бороться за шайбу 8 минут, прежде чем удалось сравнять счёт, — гол забил нападающий «Автомобилиста» Александр Кучерявенко.

В третьем периоде гости забили ещё один гол в наши ворота, но через несколько минут «Сибирь» отыгралась — отличился защитник Николай Демидов. Исход матча решила шайба нападающего «Автомобилиста» Дэна Секстона, поразившего наши ворота на 52-й минуте.

Таким образом, новосибирская команда проиграла четвёртый раз подряд. В субботу «Сибирь» не смогла одолеть нижегородское «Торпедо» со счётом 3:5.

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Дмитрий Здорников, Александра Трофименко 
Фото vk.com/hcsibir1962
Видео video.khl.ru 

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Здорников
Александра Трофименко

ТЕГИ

хоккейХК "Сибирь"

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (25)Обсудить
Гость
20 фев 2019 в 22:18
+5 −6
Ха ха ха ! Вы реально верили в это? )))
20 фев 2019 в 22:20
+9 −1
Болельщики наверно на автомобилях приехали.)
Вася
20 фев 2019 в 22:21
+8 −1
Позор, позор и еще раз позор за весь сезон и нет никакого оправдания.
Комментировать

Последние новости