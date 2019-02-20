Прощай плей-офф: хоккейная «Сибирь» проиграла лидеру Восточной конференции

Сегодня вечером, 20 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу гостей.



Соперники открыли счет на 10-й минуте игры — нападающий «Автомобилиста» Дэн Секстон забросил шайбу в ворота «Сибири». Спустя две минуты счёт сравнял нападающий «Сибири» Виктор Комаров.