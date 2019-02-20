Художник Артём Лоскутов продал картину с Кутузовым известному галеристу и коллекционеру

Картина досталась известному галеристу Марату Гельману





Художник из Новосибирска и автор «Монстрации» Артём Лоскутов продал свою картину с Кутузовым известному галеристу и коллекционеру Марату Гельману.





Об этом сообщил сам коллекционер у себя на странице в социальной сети Facebook.





«Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. Это работа Артёма Лоскутова с цитатой Кутузова теперь в моей коллекции — очень попадает в контекст предыдущего поста о том, что надо бы все улучшить и как», — рассказал Марат Гельман.







Автор картины Артём Лоскутов отказался говорить корреспонденту НГС, за какую цену он продал картину, отметив, что дело было не в деньгах. «Художник Осмоловский в "Фейсбуке" постоянно ноет, что Гельман ему денег не давал никогда и работы выманивал бесплатно. Дело не в деньгах, а в том, что они в принципе заплачены», — заметил Лоскутов.





Гельман с 2002 по 2004 год был заместителем генерального директора ОАО «Первый канал», а с 2008 по 2013 год занимал должность директора пермского музея современного искусства PERMM. В 2012 году Марат Гельман обвинил бывшего губернатора Василия Юрченко (на тот момент Юрченко был губернатором Новосибирской области. — Прим. ред.) в невежестве.





Ранее картину с Кутузовым купили в Объединённых Арабских Эмиратах — по словам Лоскутова, за неё заплатили несколько тысяч евро. А в конце января 2019 года Лоскутов продал свою картину «Малиново-голубой Кутузов» на «Фейсбуке» за 45 тысяч рублей.





Кроме того Лоскутов продаёт лозунги с «Монстраций». Так, например, лозунг с «Монстрации» 2018 года «Севернее Кореи» художник продал за 600 евро на аукционе Vladey в Москве.