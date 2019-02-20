Путин выбрал председателя для нового новосибирского военного суда

Председателем недавно созданного суда стал Александр Красько, ранее работавший председателем Западно-Сибирского окружного военного суда. «Временно исполняющим деятельность Западно-Сибирского окружного военного суда назначен заместитель председателя — Вадим Корякин», — сообщается на сайте Западно-Сибирского окружного военного суда.

Президент России Владимир Путин назначил главу недавно созданного Кассационного военного суда, который будет работать в Новосибирске, — сегодня, 20 февраля, председатель официально приступил к работе.

Александр Красько с сентября 2010 года временно исполнял обязанности председателя Западно-Сибирского окружного военного суда. А в 2011 году был назначен указом президента на должность председателя Западно-Сибирского окружного военного суда.



В конце октября Государственная дума РФ в третьем чтении приняла законопроект о создании и упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных подразделений в регионах так называемых судебных присутствий.

Тогда сообщалось, что в Новосибирске должен появится кассационный военный суд, а Западно-Сибирский окружной военный суд предлагалось упразднить, передав в юрисдикцию 2-го Восточного окружного военного суда вопросы осуществления правосудия, относящиеся к ведению Западно-Сибирского окружного военного суда.