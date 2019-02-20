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Работа

Путин выбрал председателя для нового новосибирского военного суда

Им стал бывший председатель Западно-Сибирского окружного военного суда

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Сегодня, 20 февраля, председатель официально приступил к работе

Фото: Артём Ленц

Президент России Владимир Путин назначил главу недавно созданного Кассационного военного суда, который будет работать в Новосибирске, — сегодня, 20 февраля, председатель официально приступил к работе.

Председателем недавно созданного суда стал Александр Красько, ранее работавший председателем Западно-Сибирского окружного военного суда. «Временно исполняющим деятельность Западно-Сибирского окружного военного суда назначен заместитель председателя — Вадим Корякин», — сообщается на сайте Западно-Сибирского окружного военного суда.

На фото — Александр Красько

Фото: ovs.nsk.sudrf.ru

Александр Красько с сентября 2010 года временно исполнял обязанности председателя Западно-Сибирского окружного военного суда. А в 2011 году был назначен указом президента на должность председателя Западно-Сибирского окружного военного суда.

В конце октября Государственная дума РФ в третьем чтении приняла законопроект о создании и упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных подразделений в регионах так называемых судебных присутствий. 

Тогда сообщалось, что в Новосибирске должен появится кассационный военный суд, а Западно-Сибирский окружной военный суд предлагалось упразднить, передав в юрисдикцию 2-го Восточного окружного военного суда вопросы осуществления правосудия, относящиеся к ведению Западно-Сибирского окружного военного суда.

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Дмитрий Здорников
Фото Артёма Ленца (1), ovs.nsk.sudrf.ru (2)

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военный суд

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КОММЕНТАРИИ (10)Обсудить
Матвей
20 фев 2019 в 20:46
+0 −0
Главное чтоб влился в коллектив.
20 фев 2019 в 20:45
+0 −0
Оу, военный суд? Очень серьезная должность. И очень нелегкая.
знаток
20 фев 2019 в 20:44
+0 −0
надо вовчику намекнуть пусть нам сантехника в дом выберет и дворника назначит...
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