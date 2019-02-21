«Мы предвидели проблемы»: новосибирским школам сильно не хватает медсестёр

Прокуроры обнаружили, что в школьных медпунктах используют просроченные лекарства

Прокуратура заставляет школы устранить проблемы с медиками, однако сами школы не имеют права нанимать медсестёр или закупать оборудование в медкабинеты
Прокуратура заставляет школы устранить проблемы с медиками, однако сами школы не имеют права нанимать медсестёр или закупать оборудование в медкабинеты


Новосибирская прокуратура проверила десятки медицинских кабинетов в школах города и нашла множество нарушений — главной проблемой стал дефицит медиков.


Масштабная проверка медпунктов школ была плановой, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Новосибирска Марина Ящук. Прокуроры проверили 89 школ и внесли 70 представлений, которые обязуют учреждения устранить нарушения, а также отправили в суд более 40 заявлений об этих нарушениях.


В прокуратуре отказались назвать номера школ, но отметили, что нарушения были везде одинаковы.


«[Они] касались неукомплектованности медицинских кабинетов; отсутствия в картах несовершеннолетних сведений о прививках; использования лекарств с истёкшим сроком годности; необеспечения медицинского работника на полный рабочий день и рабочую неделю в образовательном учреждении; 


эксплуатации медицинского оборудования, не прошедшего метрологический контроль; нарушений при организации учёта движения лекарственных препаратов (вакцин), используемых для профилактических прививок», — перечислила Марина Ящук.


Корреспондент НГС попросила заместителя председателя комиссии горсовета по социальной политике и образованию Сергея Сухорукова прокомментировать проблему с медпунктами.


«Ситуация какая — где-то два года назад состоялось решение, что медицинских работников школ вывели из штата школ и перевели их в штат поликлиник. 


Это два разных уровня власти — школа муниципальная, а медсёстры стали подчиняться области (минздраву. — Прим. ред.)», — отметил зампредседателя комиссии.


По словам Сухорукова, до этого решения областных властей было проще контролировать работу медпунктов школ — директора образовательных учреждений могли нанимать медицинских работников или ремонтировать медкабинеты. Сейчас же, если школа будет сама ремонтировать медпункты, её могут заподозрить в нецелевом использовании школьных денег.


«Мы очень горячо обсуждали, мы предупреждали, что да, будут проблемы, в том числе с обеспечением, мы это предвидели, что будут проблемы <…> с материально-техническим обеспечением. Это последствия [того решения]», — добавил депутат горсовета.


Медицинское сообщество Новосибирска также признаёт, что поликлиникам и больницам не хватает врачей. Власти при этом заявляют, что у медиков хорошие зарплаты, но врачи откровенно рассказали НГС, что им действительно мало платят.

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