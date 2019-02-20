Пассажиры задержанного на сутки рейса устроили скандал в аэропорту Толмачёво

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Пассажиры попросили сотрудников транспортной полиции привести им представителей авиакомпании AZUR air
Сегодня вечером пассажиры рейса ZF 5443 Новосибирск — Камрань устроили скандал в аэропорту Толмачёво — они попросили сотрудников транспортной полиции привести им представителей авиакомпании AZUR air.
Об этом корреспонденту НГС сообщил один из пассажиров рейса Антон, прислав видео с возмущёнными пассажирами, которые требуют привести им представителя авиакомпании, осуществляющей перевозку по этому рейсу.
«Наш рейс до сих пор не вылетел. Нас в зоне ожидания кормят обещаниями. Дети голодные. На табло постоянно появляется ложная информация. Полный беспредел: уже 21 час самолет вылететь не может», — рассказал Антон.
По его словам, людей держат в зоне вылета и никуда не выпускают.
Самолёт авиакомпании AZUR air Новосибирск — Камрань должен был вылететь во Вьетнам накануне в 21:20, но до сих пор остаётся в аэропорту Толмачёво. Вылет переносился несколько раз. По последним данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, самолёт Boeing 757 должен отправиться во Вьетнам сегодня в 20:00.
Ранее в сall-центре авиакомпании сообщали, что самолёт задерживается «по причине технического обслуживания».
Позже в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре корреспонденту НГС рассказали, что задержка была связана с технической неисправностью самолёта, которую авиакомпании нужно было устранить.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова