Пассажиры задержанного на сутки рейса устроили скандал в аэропорту Толмачёво

Сегодня вечером пассажиры рейса ZF 5443 Новосибирск — Камрань устроили скандал в аэропорту Толмачёво — они попросили сотрудников транспортной полиции привести им представителей авиакомпании AZUR air.

Об этом корреспонденту НГС сообщил один из пассажиров рейса Антон, прислав видео с возмущёнными пассажирами, которые требуют привести им представителя авиакомпании, осуществляющей перевозку по этому рейсу.

«Наш рейс до сих пор не вылетел. Нас в зоне ожидания кормят обещаниями. Дети голодные. На табло постоянно появляется ложная информация. Полный беспредел: уже 21 час самолет вылететь не может», — рассказал Антон.