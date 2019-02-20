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usd 66.20
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Происшествия

Пассажиры задержанного на сутки рейса устроили скандал в аэропорту Толмачёво

По словам пассажиров, их держат в зоне вылета и никуда не выпускают

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Пассажиры попросили сотрудников транспортной полиции привести им представителей авиакомпании AZUR air

Фото: Александр Ощепков

Сегодня вечером пассажиры рейса ZF 5443 Новосибирск — Камрань устроили скандал в аэропорту Толмачёво — они попросили сотрудников транспортной полиции привести им представителей авиакомпании AZUR air.

Об этом корреспонденту НГС сообщил один из пассажиров рейса Антон, прислав видео с возмущёнными пассажирами, которые требуют привести им представителя авиакомпании, осуществляющей перевозку по этому рейсу. 

«Наш рейс до сих пор не вылетел. Нас в зоне ожидания кормят обещаниями. Дети голодные. На табло постоянно появляется ложная информация. Полный беспредел: уже 21 час самолет вылететь не может», — рассказал Антон.

По его словам, людей держат в зоне вылета и никуда не выпускают.

Самолёт авиакомпании AZUR air Новосибирск — Камрань должен был вылететь во Вьетнам накануне в 21:20, но до сих пор остаётся в аэропорту Толмачёво. Вылет переносился несколько раз. По последним данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, самолёт Boeing 757 должен отправиться во Вьетнам сегодня в 20:00. 

Ранее в сall-центре авиакомпании сообщали, что самолёт задерживается «по причине технического обслуживания».

Позже в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре корреспонденту НГС рассказали, что задержка была связана с технической неисправностью самолёта, которую авиакомпании нужно было устранить.

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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова

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Дмитрий Здорников

ТЕГИ

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КОММЕНТАРИИ (38)Обсудить
Служили Вместе Мы У Генерала Кумова
20 фев 2019 в 19:45
+19 −1
Издеваются над людьми !! Вместо оплаченного курорта бутерброды по конским ценникам ! И никто ни в чем не виноват!!!
20 фев 2019 в 19:47
+3 −16
Им радоваться нужно, что живы еще, в советское время самолет Москва-Владивосток летел до 5 суток с 10 пересадками, и ничего на вокзале спали ночами, расплодили буржуев заграничных, еще надо бы всех проверить, откуда деньжища за бугром отдыхать))))
20 фев 2019 в 19:49
+11 −5
Это только начало. Еще немного санкций и все Боинги и Эрбасы будут прикованы к земле. В Крым! Все в Крым!
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