В Новосибирске будут судить 17-летнего подростка за стрельбу по школьникам
Полиция провела несколько экспертиз, установив, что пуля была выпущена из пневматического ружья
Калининский районный суд Новосибрска рассмотрит уголовное дело о 17-летнем подростке, стрелявшем по старшеклассникам из пневматического ружья.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, дознание проводили сотрудники полиции.
«В ходе проведенного дознания было установлено, что 27 августа 2018 года 17-летний подросток, находясь в гостях в квартире дома на улице Родники в Калининском районе Новосибирска,
произвел с балкона несколько выстрелов из пневматического оружия. В результате противоправных действий двум из трех проходивших по улице старшеклассников были причинены телесные повреждения», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе МВД уточнили, что подростка задержали через несколько дней по составленным фотороботам. «Сотрудниками полиции были назначены и произведены все необходимые экспертизы <...>, [одна из которых] подтвердила, что изъятая пуля — из этого (пневматического. — Прим. ред.) оружия», — говорится в сообщении МВД.
17-летнего подростка обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Уголовное дело было передано в Калининский районный суд Новосибирска сегодня, 20 февраля.
«Подойников (фамилия подростка. — Прим. ред.) <...> обвиняется в том, что в августе 2018 года, находясь на балконе квартиры <...>, выражая явное неуважение к обществу, демонстративно,
осознавая общественную опасность и противоправность совершаемого им преступного деяния, умышленно и беспричинно производил выстрелы из пневматической винтовки в идущих по улице несовершеннолетних ребят,
попадая им в различные части тела, причинив одному из несовершеннолетних потерпевших легкий вред здоровью, попав в область головы», — уточняется на сайте Калининского районного суда.
Первое судебное заседание назначено на 4 марта 2019 года.
В ноябре 2018 года завершился суд над 41-летним Алексеем Степановым, который 13 лет назад устроил стрельбу по компании возле бара в Первомайском сквере, — суд приговорил уроженца Новосибирска к 10 годам колонии строгого режима.
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Дмитрий Здорников
Фото Ольги Бурлаковой