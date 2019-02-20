В Новосибирске будут судить 17-летнего подростка за стрельбу по школьникам

Полиция провела несколько экспертиз, установив, что пуля была выпущена из пневматического ружья

Подросток стрелял из пневматического ружья по школьникам





Калининский районный суд Новосибрска рассмотрит уголовное дело о 17-летнем подростке, стрелявшем по старшеклассникам из пневматического ружья.





Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, дознание проводили сотрудники полиции.





«В ходе проведенного дознания было установлено, что 27 августа 2018 года 17-летний подросток, находясь в гостях в квартире дома на улице Родники в Калининском районе Новосибирска,





произвел с балкона несколько выстрелов из пневматического оружия. В результате противоправных действий двум из трех проходивших по улице старшеклассников были причинены телесные повреждения», — рассказали в пресс-службе ведомства.





В пресс-службе МВД уточнили, что подростка задержали через несколько дней по составленным фотороботам. «Сотрудниками полиции были назначены и произведены все необходимые экспертизы <...>, [одна из которых] подтвердила, что изъятая пуля — из этого (пневматического. — Прим. ред.) оружия», — говорится в сообщении МВД.





17-летнего подростка обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.





Уголовное дело было передано в Калининский районный суд Новосибирска сегодня, 20 февраля.





«Подойников (фамилия подростка. — Прим. ред.) <...> обвиняется в том, что в августе 2018 года, находясь на балконе квартиры <...>, выражая явное неуважение к обществу, демонстративно,





осознавая общественную опасность и противоправность совершаемого им преступного деяния, умышленно и беспричинно производил выстрелы из пневматической винтовки в идущих по улице несовершеннолетних ребят,





попадая им в различные части тела, причинив одному из несовершеннолетних потерпевших легкий вред здоровью, попав в область головы», — уточняется на сайте Калининского районного суда.





Первое судебное заседание назначено на 4 марта 2019 года.





В ноябре 2018 года завершился суд над 41-летним Алексеем Степановым, который 13 лет назад устроил стрельбу по компании возле бара в Первомайском сквере, — суд приговорил уроженца Новосибирска к 10 годам колонии строгого режима.