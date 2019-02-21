Дорожники потеряли 200 тысяч из-за любителей обдирать жёлтую ленту

Её приклеивают на алюминиевый профиль на лестницах, чтобы пешеходы не поскользнулись

Воры украли алюминиевый профиль, на который клеили ленту





Вандалы отклеили противоскользящую жёлтую ленту на лестнице пешеходного перехода в городе Оби — новосибирские дорожники оценили ущерб в 200 тысяч и готовят заявление в полицию.







В Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области рассказали, что получили сообщение о вандализме от жительницы города Оби, которая пожаловалась на состояние пешеходного перехода на улице Станционной за Экспоцентром.





«Алюминиевые профили мы восстанавливали в декабре повторно. Ещё в понедельник всё было на месте, — объяснили корреспонденту НГС в ТУАД. — Сегодня или вчера содрали защитную противоскользящую ленту, которая наклеивается на алюминиевый профиль. Профили забрали, чтобы, видимо, сдать».







Кроме профилей, привели примеры дорожники, вандалы постоянно выкручивают лампы. «Сейчас подрядчик подсчитывает бюджет, идут в полицию, — сообщили в ТУАД. — Ориентировочно бюджет составил порядка 200 тысяч рублей».





В июне прошлого года новосибирское Территориальное управление автомобильных дорог объяснило, почему в городе Оби затопило пешеходный переход, о котором местные жители сняли смешной видеоролик, — несколько лет назад в этом районе началась активная стройка. Дорожники считают, что нужен надземный переход, на который нет денег.