Хоккейная «Сибирь» продлила контракт с капитаном команды
Сейчас Юкка Пелтола не может принимать участие в матчах из-за травмы
Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с капитаном клуба Юккой Пелтолой на год.
Об этом сообщается на официальном сайте ХК «Сибирь». По информации хоккейного клуба, Юкка Пелтола второй в команде по количеству блокированных бросков и один из лучших бомбардиров. Пелтола временно не может принимать участие в матчах из-за травмы, полученной в игре против китайской команды «Куньлунь Ред Стар».
Пелтола уже получал травму, из-за которой выбывал почти на месяц, — во время матча против уфимского «Салавата Юлаева».
«Сибирь» заключила однолетний контракт с нападающим из Финляндии 27 апреля 2018 года. До «Сибири» Пелтола всю свою карьеру провёл в Финляндии в клубе «Таппара».
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Дмитрий Здорников
Фото hcsibir.ru