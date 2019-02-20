Хоккейная «Сибирь» продлила контракт с капитаном команды

Сейчас Юкка Пелтола не может принимать участие в матчах из-за травмы

Капитан команды будет играть за «Сибирь» ещё год
Капитан команды будет играть за «Сибирь» ещё год


Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с капитаном клуба Юккой Пелтолой на год.


Об этом сообщается на официальном сайте ХК «Сибирь». По информации хоккейного клуба, Юкка Пелтола второй в команде по количеству блокированных бросков и один из лучших бомбардиров. Пелтола временно не может принимать участие в матчах из-за травмы, полученной в игре против китайской команды «Куньлунь Ред Стар».


Пелтола уже получал травму, из-за которой выбывал почти на месяц, — во время матча против уфимского «Салавата Юлаева». 



«Сибирь» заключила однолетний контракт с нападающим из Финляндии 27 апреля 2018 года. До «Сибири» Пелтола всю свою карьеру провёл в Финляндии в клубе «Таппара».

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