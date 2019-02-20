Первым делом поставит памятники: мать погибших в яме детей рассказала, как потратит 3 миллиона

Людмила Кузьмина удовлетворена компенсацией, но не приговорами виновным в гибели её сыновей

Людмила Кузьмина (на фото справа) отсудила у коммунальщиков 3 миллиона рублей и собирается поставить памятники на могилах своих сыновей





Жительница Колывани Людмила Кузьмина, отсудившая у коммунальщиков 3 миллиона рублей за смерть двух сыновей в яме с водой, рассказала о том, что не планирует оспаривать решение суда.







По словам Людмилы Кузьминой, изначально она вообще не собиралась подавать иск к МУП «Коммунальное хозяйство». Но её не устроил приговор, который в связи с гибелью мальчиков суд вынес бывшим работникам этого предприятия, поэтому сибирячка решила начать гражданский процесс.







Сегодня, 20 февраля, Колыванский районный суд взыскал в её пользу компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей.







Как пояснила корреспонденту НГС Людмила Кузьмина, изначально она просила взыскать с «Коммунального хозяйства» 10 миллионов рублей, но и присуждённая компенсация её устраивает.





По словам матери, самое главное — чтобы у неё были деньги на памятники, которые она планирует поставить летом на могилах детей.







При этом Людмила Кузьмина не исключает того, что МУП «Коммунальное хозяйство» может попытаться оспорить судебное решение, так как представитель ответчика в суде был не согласен с обвинениями в адрес предприятия.







«Он сказал, что вообще нет их вины никакой, что это люди виноваты, что они ходили, видели, что угроза есть обществу, что эта яма вырыта <…>, а никто не сказал об этом. <…> Он сказал, что это мать виновата, что она доверила ребёнку ребёнка [забирать из детского сада]. <…> Такая ахинея, такой бред, виноваты все, но только не они», — рассказала Людмила Кузьмина.







Двое сыновей Людмилы Кузьминой погибли в феврале 2018 года. 6-летний и 11-летний братья шли из детского сада мимо котлована, который ещё осенью вырыли работники МУП «Коммунальное хозяйство». Дети упали в яму, не смогли выбраться и утонули.







Гибель мальчиков вызвала массовые протесты в посёлке. Вскоре после митинга, 5 февраля, о своей отставке объявил глава администрации рабочего посёлка Алексей Дорофеев. А 16 февраля в отставку по собственному желанию ушёл глава Колыванского района Виктор Аверин.







За гибель детей судили экс-директора МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрея Терентьева и бывшего мастера этого предприятия Дениса Титенко. Колыванский районный суд приговорил коммунальщиков к срокам в колонии-поселении.

