На конечных остановках Новосибирска появится асфальт

Мэрия потратит 10 миллионов на обустройство конечных остановок

Мэрия Новосибирска потратит 10 миллионов рублей на обустройство конечных остановок — пока по проекту предполагается новое асфальтовое покрытие и туалеты.







«В 2018 году проведено обследование всех конечных пунктов, подготовлен реестр всех остановочных пунктов. Мы получили 93 объекта, по которым необходимо провести обустройство», — рассказал 20 февраля на комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Андрей Куликов.





Он уточнил, что на 18 остановках надо сделать твердое покрытие, а на 35 — поставить туалеты.





По его словам, Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений уже начало разрабатывать документацию по обустройству площадок отстоя и разворота транспорта твёрдым покрытием, установке освещения. На обустройство конечных остановок в этом году из городского бюджета выделили 10 миллионов рублей, сообщил Куликов. Туалеты и кафе на остановках планируют делать с привлечением инвесторов.





Во время обсуждения вопроса депутаты не согласились с тем, что нужно заниматься только асфальтированием площадок. «Проект на самом деле выстраданный, он необходим, — отметил председатель комиссии Игорь Кудин. — Но вы сейчас предлагаете, что начнём с асфальта, не будет ни павильона, ни туалета, ни кафе. Сейчас закатаем все эти 10 миллионов в асфальт, и что?».







По мнению Кудина, асфальтовое покрытие — важный момент, но нужны сами павильоны, а потом привлечь инвестора, который будет их содержать.





Перечень конечных остановок, которые планируют привести в порядок в первую очередь, пока не озвучили. Но самые проблемные остановки, где нет элементарных условий, депутаты называют на каждом заседании по этому вопросу. К ним относятся в том числе «Дюканова», «Полевая», «Аникина».