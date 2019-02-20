На конечных остановках Новосибирска появится асфальт

Мэрия готова потратить на это 10 миллионов рублей

Мэрия потратит 10 миллионов на обустройство конечных остановок
Мэрия потратит 10 миллионов на обустройство конечных остановок

Мэрия Новосибирска потратит 10 миллионов рублей на обустройство конечных остановок — пока по проекту предполагается новое асфальтовое покрытие и туалеты. 


«В 2018 году проведено обследование всех конечных пунктов, подготовлен реестр всех остановочных пунктов. Мы получили 93 объекта, по которым необходимо провести обустройство», — рассказал 20 февраля на комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Андрей Куликов.


Он уточнил, что на 18 остановках надо сделать твердое покрытие, а на 35 — поставить туалеты.


По его словам, Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений уже начало разрабатывать документацию по обустройству площадок отстоя и разворота транспорта твёрдым покрытием, установке освещения. На обустройство конечных остановок в этом году из городского бюджета выделили 10 миллионов рублей, сообщил Куликов. Туалеты и кафе на остановках планируют делать с привлечением инвесторов. 


Во время обсуждения вопроса депутаты не согласились с тем, что нужно заниматься только асфальтированием площадок. «Проект на самом деле выстраданный, он необходим, — отметил председатель комиссии Игорь Кудин. — Но вы сейчас предлагаете, что начнём с асфальта, не будет ни павильона, ни туалета, ни кафе. Сейчас закатаем все эти 10 миллионов в асфальт, и что?».


По мнению Кудина, асфальтовое покрытие — важный момент, но нужны сами павильоны, а потом привлечь инвестора, который будет их содержать. 


Перечень конечных остановок, которые планируют привести в порядок в первую очередь, пока не озвучили. Но самые проблемные остановки, где нет элементарных условий, депутаты называют на каждом заседании по этому вопросу. К ним относятся в том числе «Дюканова», «Полевая», «Аникина». 

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