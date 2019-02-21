Вспышка кори в Новосибирске: биолог из НГУ разрушил стереотип о вреде прививок

Профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов объяснил, откуда взялся миф о том, что прививки от кори вызывают у маленьких детей аутизм — этот стереотип возник в конце 1990-х годов после публикации европейского учёного, основанной на подделанных данных. «Один из таких печальных рекордов установил бывший английский учёный Эндрю Уэйкфилд, который в 1998 году опубликовал статью во всемирно известном журнале Lancet о том, что вакцины против кори вызывают якобы аутизм. Надо сказать, что его статья произвела сенсацию. Сразу же эти данные взялись проверять сотни исследователей нескольких десятков стран. Они провели эту работу в течение 12 лет, и выяснилось, что вакцинация против кори никак не связана с аутизмом. Выяснилось также, что Эндрю Уэйкфилд фальсифицировал результаты своего исследования. Реально оказалось так, что частота встречаемости аутизма в невакцинируемых группах людей и вакцинируемых совершенно одинакова», — рассказывает Сергей Нетёсов в ролике НГУ.

Также доктор биологических наук Сергей Нетёсов отметил, что отказ от вакцинации привёл к распространению кори — сотни людей умерли, а тысячи получили осложнения. Как уточнил учёный в разговоре с корреспондентом НГС, эпидемия кори возможна, даже когда всего треть населения не прошла вакцинацию. «Такие значения можно посчитать на основе эпидемиологических данных. И они разные для разных инфекционных агентов, потому что у них разная эффективность передачи от одного человека к другому и разные коэффициенты уменьшения степени защиты от времени с момента вакцинации. Они разные, в частности, для вирусов кори и гриппа, и для вируса кори критический процент — около 90% вакцинированных в популяции. При меньшем проценте уже возможны вспышки инфекции, а при его значении менее 70% возможны и эпидемии. И пострадают от них прежде всего ни разу не вакцинированные люди», — рассказал НГС профессор Сергей Нетёсов. Как пояснил учёный, противники прививок напрасно надеются, что если большинство населения сделали прививки, то болезни не будут распространяться — такая ситуация, наоборот, благоприятна для развития стойких инфекций.