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Наука
Вспышка кори в Новосибирске
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Вспышка кори в Новосибирске: биолог из НГУ разрушил стереотип о вреде прививок

Боязнь вакцинации основана на ложных исследованиях 1990-х годов, рассказал новосибирский учёный

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Профессор Сергей Нетёсов рассказал, кто придумал миф о вреде прививок

Фото: NSU Life

Профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов объяснил, откуда взялся миф о том, что прививки от кори вызывают у маленьких детей аутизм — этот стереотип возник в конце 1990-х годов после публикации европейского учёного, основанной на подделанных данных.

«Один из таких печальных рекордов установил бывший английский учёный Эндрю Уэйкфилд, который в 1998 году опубликовал статью во всемирно известном журнале Lancet о том, что вакцины против кори вызывают якобы аутизм. Надо сказать, что его статья произвела сенсацию. Сразу же эти данные взялись проверять сотни исследователей нескольких десятков стран. Они провели эту работу в течение 12 лет, и выяснилось, что вакцинация против кори никак не связана с аутизмом. Выяснилось также, что Эндрю Уэйкфилд фальсифицировал результаты своего исследования. Реально оказалось так, что частота встречаемости аутизма в невакцинируемых группах людей и вакцинируемых совершенно одинакова», — рассказывает Сергей Нетёсов в ролике НГУ.

Также доктор биологических наук Сергей Нетёсов отметил, что отказ от вакцинации привёл к распространению кори — сотни людей умерли, а тысячи получили осложнения. Как уточнил учёный в разговоре с корреспондентом НГС, эпидемия кори возможна, даже когда всего треть населения не прошла вакцинацию.

«Такие значения можно посчитать на основе эпидемиологических данных. И они разные для разных инфекционных агентов, потому что у них разная эффективность передачи от одного человека к другому и разные коэффициенты уменьшения степени защиты от времени с момента вакцинации. Они разные, в частности, для вирусов кори и гриппа, и для вируса кори критический процент — около 90% вакцинированных в популяции. При меньшем проценте уже возможны вспышки инфекции, а при его значении менее 70% возможны и эпидемии. И пострадают от них прежде всего ни разу не вакцинированные люди», — рассказал НГС профессор Сергей Нетёсов.

Как пояснил учёный, противники прививок напрасно надеются, что если большинство населения сделали прививки, то болезни не будут распространяться — такая ситуация, наоборот, благоприятна для развития стойких инфекций.

«Дело в том, что когда у нас среди населения долгое время доли вакцинированных и невакцинированных равны, то это наилучшие условия для отбора мутировавших штаммов, то есть штаммов, преодолевающих иммунный ответ на вакцину. Такие штаммы в единичных случаях выявлялись у вирусов полиомиелита, поскольку эти вирусы относятся к быстро мутирующим. Мониторинг такой сейчас ведется в ряде стран за циркулирующими штаммами вирусов кори и паротита полиомиелита. В обязательном порядке мониторинг проводится за вирусами гриппа, в отношении которых такие штаммы вообще регулярно выявляются, и во многом из-за этого необходимо менять состав вакцин», — объяснил биолог.

Сегодня стало известно, что в двух лицеях Новосибирска объявили карантин из-за вспышки кори. Как сообщил Роспотребнадзор, большинство заразившихся не делали прививки из-за религиозных запретов.

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Дарья Януш
Скриншот и видео NSU LIFE

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лженаукаНГУантипрививочники

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КОММЕНТАРИИ (28)Обсудить
Пульман
21 фев 2019 в 21:10
+13 −15
Ты смотри как они заегозили с этими прививками...разнарядка пришла чтоли? Или у запаса вакцин срок годности подходит или вовсе прошел...
21 фев 2019 в 21:20
+18 −3
Раньше ставили привики и никого не спрашивали,сейчас родители пишут отказ,а потом такие вот последствия.А второе-почему ни в одной стране мира больше нет такой доступности границ и получениЯ гражданства вспм кто хочет как у нас.Ведь завозят все подряд,а лечимся потом «мы.»..
21 фев 2019 в 21:14
+9 −12
Хорошо что есть интернет. Минута времени и читаем:

" Премия Правительства Российской Федерации 2005 года в области науки и техники за научное обоснование, разработку и внедрение системы защиты населения Российской Федерации от новых биологических угроз(совместно с Киселевым В. И., Щелкуновым С. Н., Онищенко Г. Г.)(с)

Ну если человек совместно с Онищенко, главой бывшим Роспотребнадзора что-то там разрабатывал --- то имхо, все понятно.
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