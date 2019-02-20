На новосибирском заводе нашли нарушения с гособоронзаказом

АО "Электроагрегат" в нарушение действующего законодательства включило в себестоимость продукции, поставляемой в целях исполнения государственного оборонного заказа, затраты в размере 495 тысяч рублей,

Как сообщила пресс-служба областного управления ФАС, комиссия ведомства признала «Электроагрегат» виновным в нарушении закона «О государственном оборонном заказе».

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области нашло полумиллионные нарушения в закупке АО «Электроагрегат» — новосибирский завод, как считают в ФАС, нарушил закон, указав в стоимости контракта 495 тысяч рублей необоснованных затрат.

что является нарушением п. 1 ч. 3 ст. 8 ФЗ № 275-ФЗ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Этот пункт закона запрещает завышать цену продукции, включая в неё стоимость затрат, не связанных с производством.

АО «Электроагрегат» производит и разрабатывает системы электроснабжения, электроустановки, дизельные электроагрегаты, системы управления военного и гражданского назначения.

В пресс-службе УФАС уточнили, что дело в отношении завода было возбуждено после проверки информации от прокуратуры Дзержинского района Новосибирска.

На заводе «Электроагрегат» корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать решение ФАС, попросив направить официальный запрос. По данным источника на предприятии, знакомого с выводами антимонопольщиков, предприятие намерено оспорить решение комиссии.

«<...> Мы включили необоснованно затраты в цену изделия <...>, связанные с подбором кадров <...> Мы считаем, что мы законно включили свои затраты», — пояснил источник.

В октябре 2018 года Центральный районный суд признал президента совета директоров холдинга АО «Электроагрегат» Александра Одинца виновным в мошенничестве и приговорил его к четырём годам лишения свободы условно.