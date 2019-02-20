Прокуроры пришли в Центр СПИД из-за жалоб пациентов на лекарства — больница заплатит 60 тысяч

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Врачи заверили, что все нарушения с хранением лекарств уже устранены
Городская прокуратура пришла с проверкой в новосибирский Центр СПИД и обнаружила там «недоброкачественные» лекарства и отсутствие лицензии на отпуск препаратов. Больница прокомментировала итоги проверки.
Ситуация с хранением лекарств в Центре СПИД инфекционной больницы
«Кроме того, в ходе проверки выявлены грубые нарушения правил хранения лекарственных средств. Так, в пункте отпуска отсутствовало оборудование, обеспечивающее надлежащее хранение препаратов, а именно система кондиционирования, холодильник, вентиляционная система <…> Имеются признаки недоброкачественности лекарственных препаратов общей стоимостью более 5 миллионов рублей», — рассказала помощник прокурора.
Она уточнила, что эти лекарства отправили на карантин.
«Фактические обстоятельства негативным образом влияют на доступность и качество оказываемой медицинской помощи, что ущемляет права и законные интересы граждан», — заключила Марина Ящук.
После проверки прокуратура возбудила 4 административных дела и потребовала у центра устранить все нарушения — штраф за них составил 60 тысяч рублей.
Как рассказала НГС главный врач инфекционной больницы
«Мы имеем лицензию на фармацевтическую деятельность. Но произошли последние изменения — и оказывается, комнату выдачи препаратов тоже нужно лицензировать.
Поэтому на это нам было указано, и сейчас мы находимся на стадии получения эпидзаключения, и дальше будем передавать документы на получение лицензии»,
— объяснила руководитель инфекционной больницы.
Говоря о хранении лекарств, Лариса Позднякова отметила, что врачи соблюдают температурный режим в месте, где находятся препараты (до +25 градусов). Но в момент проверки было «кратковременное нарушение температурного режима в течение 2,5 часа», и температура поднялась до 27 градусов. Сейчас эти нарушения устранены, добавила врач.
Ранее десяткам новосибирских больниц и поликлиник устроили массовую проверку из-за пожара в областной больнице — тогда из-за аварийной работы электрощитка в подвале из здания эвакуировали 400 человек, в том числе 16 тяжелобольных пациентов, которые лежали в реанимации.
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Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой