20 февраля среда
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 66.20
eur 74.82
  • 18 февраля 2019

    Новое от редакции

    Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.

    3 декабря 2018

    Мы обновили НГС

    Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 66.20
eur 74.82
Здоровье

Прокуроры пришли в Центр СПИД из-за жалоб пациентов на лекарства — больница заплатит 60 тысяч

Прокуратура начала подозревать, что у врачей нет лицензии

Поделиться

188
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Врачи заверили, что все нарушения с хранением лекарств уже устранены

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Городская прокуратура пришла с проверкой в новосибирский Центр СПИД и обнаружила там «недоброкачественные» лекарства и отсутствие лицензии на отпуск препаратов. Больница прокомментировала итоги проверки.

Ситуация с хранением лекарств в Центре СПИД инфекционной больницы № 1 встревожила пациентов — они пожаловались в прокуратуру. Как рассказала сегодня НГС помощник прокурора Новосибирска Марина Ящук, проверка показала, что в центре ведётся фармацевтическая деятельность, но у учреждения нет на это нужной лицензии.

«Кроме того, в ходе проверки выявлены грубые нарушения правил хранения лекарственных средств. Так, в пункте отпуска отсутствовало оборудование, обеспечивающее надлежащее хранение препаратов, а именно система кондиционирования, холодильник, вентиляционная система <…> Имеются признаки недоброкачественности лекарственных препаратов общей стоимостью более 5 миллионов рублей», — рассказала помощник прокурора.

Она уточнила, что эти лекарства отправили на карантин.

«Фактические обстоятельства негативным образом влияют на доступность и качество оказываемой медицинской помощи, что ущемляет права и законные интересы граждан», — заключила Марина Ящук.

После проверки прокуратура возбудила 4 административных дела и потребовала у центра устранить все нарушения — штраф за них составил 60 тысяч рублей.

Как рассказала НГС главный врач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова, нарушения с отсутствием лицензии связаны с изменениями в законах.

«Мы имеем лицензию на фармацевтическую деятельность. Но произошли последние изменения — и оказывается, комнату выдачи препаратов тоже нужно лицензировать. 

Поэтому на это нам было указано, и сейчас мы находимся на стадии получения эпидзаключения, и дальше будем передавать документы на получение лицензии», 

— объяснила руководитель инфекционной больницы.

Говоря о хранении лекарств, Лариса Позднякова отметила, что врачи соблюдают температурный режим в месте, где находятся препараты (до +25 градусов). Но в момент проверки было «кратковременное нарушение температурного режима в течение 2,5 часа», и температура поднялась до 27 градусов. Сейчас эти нарушения устранены, добавила врач.

Ранее десяткам новосибирских больниц и поликлиник устроили массовую проверку из-за пожара в областной больнице — тогда из-за аварийной работы электрощитка в подвале из здания эвакуировали 400 человек, в том числе 16 тяжелобольных пациентов, которые лежали в реанимации.

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал — здесь новости выходят самыми первыми.

Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой

По теме

ТЕКСТ

Мария Морсина

ТЕГИ

прокурорская проверкацентр СПИД

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (1)Обсудить
20 фев 2019 в 16:42
+0 −0
Наконец-то люди поняли, что можно бороться за свои права.
Комментировать

Последние новости