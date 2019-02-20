Прокуроры пришли в Центр СПИД из-за жалоб пациентов на лекарства — больница заплатит 60 тысяч

Ситуация с хранением лекарств в Центре СПИД инфекционной больницы № 1 встревожила пациентов — они пожаловались в прокуратуру. Как рассказала сегодня НГС помощник прокурора Новосибирска Марина Ящук, проверка показала, что в центре ведётся фармацевтическая деятельность, но у учреждения нет на это нужной лицензии.

Городская прокуратура пришла с проверкой в новосибирский Центр СПИД и обнаружила там «недоброкачественные» лекарства и отсутствие лицензии на отпуск препаратов. Больница прокомментировала итоги проверки.

«Кроме того, в ходе проверки выявлены грубые нарушения правил хранения лекарственных средств. Так, в пункте отпуска отсутствовало оборудование, обеспечивающее надлежащее хранение препаратов, а именно система кондиционирования, холодильник, вентиляционная система <…> Имеются признаки недоброкачественности лекарственных препаратов общей стоимостью более 5 миллионов рублей», — рассказала помощник прокурора.



Она уточнила, что эти лекарства отправили на карантин.



«Фактические обстоятельства негативным образом влияют на доступность и качество оказываемой медицинской помощи, что ущемляет права и законные интересы граждан», — заключила Марина Ящук.



После проверки прокуратура возбудила 4 административных дела и потребовала у центра устранить все нарушения — штраф за них составил 60 тысяч рублей.



Как рассказала НГС главный врач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова, нарушения с отсутствием лицензии связаны с изменениями в законах.



«Мы имеем лицензию на фармацевтическую деятельность. Но произошли последние изменения — и оказывается, комнату выдачи препаратов тоже нужно лицензировать.