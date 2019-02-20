Время больших цифр: президент пообещал выделить на борьбу с онкологией 1 триллион рублей

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Сегодня Владимир Путин в 15-й раз выступает с обращением к Федеральному собранию. Речь президента заслушает тысяча человек — это члены правительства, сенаторы Совета Федерации, депутаты, главы Верховного и Конституционного судов. Обычно в послании президент подводит итоги по направлениям во внешней и внутренней политике и говорит о направлениях работы в будущем.
Главное с послания Федеральному собранию — в нашем онлайне.
К концу 2021 года все школы должны иметь доступ к высокоскоростному интернету. Сейчас нужно ориентироваться на 50 или 100 мегабит в секунду.
Следующая тема — образование. 200 тысяч школьников ходят на занятия в здания, где нет нормального водоснабжения и отопления.
— Обращаю внимание глав регионов, где есть такие школы. За два года проблему должны решить.
Президент поручил Минприроды провести ревизию заповедных территорий, поставить их на кадастровый учет. Искоренить капитальное строительство, вырубку. Разрешить только экологический туризм.
За ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных свалок вблизи городов, а в последующее время — все остальные.
Президент говорит о коммунальных отходах. Говорит, что нужно сформировать цивилизованную систему обращения:
— Мусорными проблемами раньше вообще не занимались. Полигоны превратились в настоящие горы хлама рядом с жилыми кварталами. Как вы помните, эти вопросы поднимались на моей «Прямой линии». Как давали разрешение на создание таких полигонов? Нужно было думать об этом.
Нужно обратить внимание на помощь людям, нуждающимся в уходе: обучать родственников, привлекать сиделок. Отработка этих мер уже началась в некоторых регионах, например, в Волгоградской области, но нужно расширяться по всей стране, говорит Путин.
— Прошу как можно быстрее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи.
Снять возрастные ограничения с программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет могли получить единовременную выплату при переезде в сельскую местность.
1 миллион рублей — врачи, 500 тысяч рублей — фельдшеры.
В 2021 году нужно перевести на новые стандарты все детские поликлиники. Чтобы все почувствовали бережное отношение со стороны государства.
В течение трех лет отладить электронное взаимодействие между поликлиниками, больницами, аптеками и пациентами. За ближайшие 6 лет на борьбу с онкологическими заболеваниями будет направлено около триллиона рублей.
Следующая тема — здравоохранение.
— Судят по поликлиникам, фельдшерским пунктам — именно к ним у граждан больше всего претензий. Невозможно иной раз попасть на прием, — отмечает Путин. — До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной для всех населенных пунктов. Должны быть построены и модернизированы 1,5 тысячи медицинских пунктов.
Государство должно довести пенсию до прожиточного минимума, а потом уже индексировать, заявил Путин. За январь 2019 года пенсии пересчитают и доплатят тем гражданам, кто недополучил.
Для защиты от потери работы нужны гарантии, говорит президент. Одна из них — ипотечные каникулы, отсрочка платежа для граждан, которые лишились работы.
Следующий блок — работа и безработица. Президент говорит, что государство должно помогать людям вставать на ноги. Нижегородская, Калужская, Ульяновская области — в числе примеров, где власти помогают гражданам трудоустраиваться и повышать квалификацию.
До 2021 года нужно решить проблему с яслями. За три года должно быть направлено 147 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.
Путин также предложил ввести дополнительную меру поддержки на третьего и последующего ребенка. Из федерального бюджета погасить 450 тысяч рублей из ипотечного кредита семьи. Мера будет запущена задним числом — с 1 января 2019 года. Власти должны все пересчитать и пересмотреть, а если нужно — подкорректировать бюджет.
Больше детей — меньше налогов. Для многодетных семей будет снижена налоговая нагрузка.
Путин предложил с 1 января 2020 года поднять планку социальных выплат до двух прожиточных минимумов членов семьи.
— Чтобы рождение ребенка не подразумевало бедность, предусмотрены выплаты на ребенка. В среднем 11 тысяч рублей в месяц. Эту планку необходимо поднимать.
Путин говорит о поддержке семей, отмечая, что это ценности поколений, мощный нравственный каркас.
— Это вопрос нашего будущего, общая задача для политических партий, СМИ, религиозных организаций. Россия вошла в сложный демографический период, рождаемость снижается. Но принимать ситуацию нельзя. Мы смогли переломить демографический кризис в начале 2000-х годов. И я убежден, что мы вновь это сделаем, добьемся нового прироста населения.
Проекты развития — не федеральные, а национальные. И их результаты должны быть заметны в каждом регионе и каждом муниципалитете, говорит президент.
— Финансовые ресурсы нам никто не подарил, мы не брали их взаймы. Их заработали граждане, и нужно ими правильно распорядиться. Их эффект должен быть заметен уже в этом году, — отметил Путин.
— Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, то лучше ему сразу уйти. С такими настроениями лучше к снаряду не подходить, — говорит Путин. В зале хлопают.
— Добрый день, уважаемые члены Совета Федерации, Государственной думы и граждане России, — Путин приветствует всех.
Президент говорит, что внимание в послании будет уделено майским указам и нацпроектам.
Владимир Путин выходит. Играет гимн РФ.
Текст послания обычно готовится несколько месяцев, но традиционно до последнего держится в секрете.
В зал зашел председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
По данным Кремля, на оглашение приглашена тысяча человек. Аккредитацию получил 761 представитель прессы — это российские и зарубежные СМИ.
Добрый день!
Несколько минут остается до начала оглашения послания президента Федеральному собранию. Гости — члены правительства, сенаторы, депутаты — собираются в Гостином Дворе. Второй раз мероприятие проходит не в стенах Кремля. В прошлом году президент зачитывал обращение в Манеже.
Видео: Россия 24 / YouTube.com
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС