Позвони мне, позвони: «Рено» сделал новый кроссовер «Дастер» с управлением по телефону

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Авто

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Renault Duster получил изменения в салоне и оснащении

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Duster стал комфортнее и современнее

Фото: renault.ru

Компания Renault обновила популярный внедорожник Duster: автомобиль получил ряд изменений в салоне и оснащении. Французский автопроизводитель попытался подтянуть неприхотливый кроссовер под актуальные требования к комфорту и отделке авто. 

«Там комплектации будут по-другому называться. Там мультимедиа другая. В максимальной комплектации будет выбор между кожей и тканью. Посовременнее уже выглядеть, конечно, будет, и ткань тоже другая, более современная», — уточнили в отделе продаж компании «Автомир» (официальный дилер Renault). 

Новые комплектации кроссовера называются Access, Life, Drive и Drive Plus. Существенным изменением в салоне авто стало новое рулевое колесо с кнопками управления круиз-контролем и лимитером. Duster получил модернизированную мультимедийную систему MediaNav 4.0, поддерживающую Android Auto и CarPlay. С помощью приложения R&GO теперь владелец может подключаться к своему автомобилю, контролировать его местонахождение, пробег, время в пути, расход топлива. 

Появление нового Duster в дилерских центрах ожидается в начале мая текущего года. Цены пока не объявлены, но текущее поколение стоит от 699 000 до 1 111 990 рублей. 

Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов. 

Внимание! НГС приглашает новосибирцев с автомобилями старше 30 лет для проведения тест-драйва. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко

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Renault Dusterновые авто

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КОММЕНТАРИИ (2)Обсудить
Тьфу
20 фев 2019 в 17:52
+1 −2
Сейчас нищета тролличья быстро обьяснит про ретро авто и паджеро.А по теме ,,зазика,, купить не могут.Вернее не смогут.
Алекс 54
20 фев 2019 в 18:25
+1 −0
Вот это даааа!!!! Вот это прогресс!!!
20 фев 2019 в 18:29
+0 −0
Вау!Сигу с gsm поставили😂
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