Позвони мне, позвони: «Рено» сделал новый кроссовер «Дастер» с управлением по телефону

«Там комплектации будут по-другому называться. Там мультимедиа другая. В максимальной комплектации будет выбор между кожей и тканью. Посовременнее уже выглядеть, конечно, будет, и ткань тоже другая, более современная», — уточнили в отделе продаж компании «Автомир» (официальный дилер Renault).

Компания Renault обновила популярный внедорожник Duster: автомобиль получил ряд изменений в салоне и оснащении. Французский автопроизводитель попытался подтянуть неприхотливый кроссовер под актуальные требования к комфорту и отделке авто.

Новые комплектации кроссовера называются Access, Life, Drive и Drive Plus. Существенным изменением в салоне авто стало новое рулевое колесо с кнопками управления круиз-контролем и лимитером. Duster получил модернизированную мультимедийную систему MediaNav 4.0, поддерживающую Android Auto и CarPlay. С помощью приложения R&GO теперь владелец может подключаться к своему автомобилю, контролировать его местонахождение, пробег, время в пути, расход топлива.

Появление нового Duster в дилерских центрах ожидается в начале мая текущего года. Цены пока не объявлены, но текущее поколение стоит от 699 000 до 1 111 990 рублей.

Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов.