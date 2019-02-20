Задержанным заместителем директора клиники Мешалкина оказался врач, получивший премию от Путина

Стало известно имя задержанного в клинике Мешалкина заместителя директора — по информации «Коммерсанта», сотрудники ФСБ задержали Евгения Покушалова. Эту же информацию корреспонденту НГС подтвердил источник, владеющий информацией о сегодняшних обысках. По информации издания, в отношении ученого возбуждено дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём). Меру пресечения Евгению Покушалову суд изберёт в пятницу, 22 февраля.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», Покушалов является соучредителем ООО «Прометей», которое занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. По неофициальной информации, Евгений Покушалов якобы помогал подконтрольным компаниям выигрывать торги, которые проводила клиника. На сайте клиники Мешалкина говорится, что Евгений Покушалов имеет научную степень доктора медицинских наук, он занимает должность заместителя директора по научно-экспериментальной работе. Также он возглавляет Центр интервенционной кардиологии. Руководитель клиники Мешалкина Александр Караськов отказался назвать имя задержанного и назвал действия силовиков «беспределом». В 2017 году президент России Владимир Путин вручил Евгению Покушалову Государственную премию в области науки и технологий. «Это учёные с мировым именем, лидеры современной аритмологии и кардиологии, врачи-мыслители и хирурги-практики», — говорил президент Владимир Путин, когда награждал Евгения Покушалова, Александра Караськова и директора Института хирургии им. Вишневского Амирана Ревишвили.