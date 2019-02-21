К Новосибирску приближается магнитная буря — на Солнце была вспышка
Тяжелые протоны достигают Земли примерно за 3 дня
Накануне утром, 20 февраля, на Солнце произошла вспышка, способная вызвать магнитные бури. Это может сказаться на метеочувствительных новосибирцах.
Информацию о вспышке зарегистрировал сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, рассказал корреспонденту НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.
«В сторону Земли движется активный поток, который в будущем может спровоцировать полярные сияния», — сказал Андрей Никифоров.
Он уточнил, что с большой долей вероятности сияние можно будет увидеть в Мурманской области, в Новосибирской области вероятность меньше.
Также выброс энергии Солнца провоцирует магнитные бури — из-за этого может случиться временное отключение электроэнергии, нарушение работы спутников. В этот раз, по оценке Никифорова, буря будет несильной, но метеочувствительные люди смогут её заметить.
Он уточнил, что после вспышки магнитные бури начинаются ориентировочно через три дня — за это время Земли достигают тяжёлые протоны.
В начале октября 2018 года НГС рассказывал о надвигающийся серии магнитных бурь — они были связаны с прохождением Земли через поток заряженных частиц солнечного ветра, испущенных так называемой корональной дырой на Солнце — областью возмущения магнитного поля.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и
видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова