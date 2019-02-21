К Новосибирску приближается магнитная буря — на Солнце была вспышка

Вспышка на Солнце была направлена в сторону Земли





Накануне утром, 20 февраля, на Солнце произошла вспышка, способная вызвать магнитные бури. Это может сказаться на метеочувствительных новосибирцах.





Информацию о вспышке зарегистрировал сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, рассказал корреспонденту НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.





«В сторону Земли движется активный поток, который в будущем может спровоцировать полярные сияния», — сказал Андрей Никифоров.





Он уточнил, что с большой долей вероятности сияние можно будет увидеть в Мурманской области, в Новосибирской области вероятность меньше.





Также выброс энергии Солнца провоцирует магнитные бури — из-за этого может случиться временное отключение электроэнергии, нарушение работы спутников. В этот раз, по оценке Никифорова, буря будет несильной, но метеочувствительные люди смогут её заметить.





Он уточнил, что после вспышки магнитные бури начинаются ориентировочно через три дня — за это время Земли достигают тяжёлые протоны.





В начале октября 2018 года НГС рассказывал о надвигающийся серии магнитных бурь — они были связаны с прохождением Земли через поток заряженных частиц солнечного ветра, испущенных так называемой корональной дырой на Солнце — областью возмущения магнитного поля.