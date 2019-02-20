Полицейские устроили облаву на мигрантов недалеко от Хилокского рынка

После рейда в отделении полиции оказались 23 нелегальных мигранта

Рейд проходил накануне, 19 февраля
Рейд проходил накануне, 19 февраля


Во вторник, 19 февраля, в Ленинском районе Новосибирска полицейские и бойцы ОМОН вышли в рейд искать нелегальных мигрантов.

По информации пресс-службы областного управления МВД, полицейские проверили 71 мигранта. В ведомстве добавили, что рейд проходил в районе улицы Малыгина — недалеко от Хилокского рынка.

«В полицию для разбирательства было доставлено 23 человека, в отношении которых составлен 21 административный протокол по факту нарушения иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в стране (ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)», — сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.

Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области, в рейде участвовало 15 бойцов ОМОНа.

Ранее в Новосибирске состоялся суд над бывшей сотрудницей ФМС и двумя её сообщниками, которые помогли незаконно переехать в Россию более чем двум сотням граждан Китая.

Прочтений: 1839

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено