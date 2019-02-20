Полицейские устроили облаву на мигрантов недалеко от Хилокского рынка
После рейда в отделении полиции оказались 23 нелегальных мигранта
Во вторник, 19 февраля, в Ленинском районе Новосибирска полицейские и бойцы ОМОН вышли в рейд искать нелегальных мигрантов.
По информации пресс-службы областного управления МВД, полицейские проверили 71 мигранта. В ведомстве добавили, что рейд проходил в районе улицы Малыгина — недалеко от Хилокского рынка.
«В полицию для разбирательства было доставлено 23 человека, в отношении которых составлен 21 административный протокол по факту нарушения иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в стране (ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)», — сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.
Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области, в рейде участвовало 15 бойцов ОМОНа.
Ранее в Новосибирске состоялся суд над бывшей сотрудницей ФМС и двумя её сообщниками, которые помогли незаконно переехать в Россию более чем двум сотням граждан Китая.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/rosgvardnso