Новую платную парковку откроют на Красном проспекте

Она начнёт работать уже через несколько дней

Парковка  начнёт работать на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова
Парковка  начнёт работать на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова


На следующей неделе в центре Новосибирска откроется новая платная муниципальная парковка — на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова. 


Об этом сегодня сообщил начальник муниципальной парковочной службы Андрей Романцов на заседании комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству. 


«Открытие платных парковок позволяет приехать и встать», — отметил Андрей Романцов.


По словам Романцова, парковка будет рассчитана на 43 машино-места. Стоимость услуг на новой стоянке он не назвал — тарифы ещё прорабатываются. Однако Романцов отметил, что на парковке у Центрального рынка бывает порядка 8000 машин в неделю, на пересечении Советской и Орджоникидзе — около 300 машин в день.


О том, что на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова появится платная парковка, стало известно в конце января 2018 года. В начале февраля на улице Орджоникидзе, 18 открылась новая платная парковка, рассчитанная на 36 мест.


В начале января мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что платная парковка возле вокзала Новосибирск-Главный работает неэффективно

Прочтений: 2125

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (44)44
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено