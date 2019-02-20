Новую платную парковку откроют на Красном проспекте

Она начнёт работать уже через несколько дней

Парковка начнёт работать на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова





На следующей неделе в центре Новосибирска откроется новая платная муниципальная парковка — на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова.





Об этом сегодня сообщил начальник муниципальной парковочной службы Андрей Романцов на заседании комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству.





«Открытие платных парковок позволяет приехать и встать», — отметил Андрей Романцов.





По словам Романцова, парковка будет рассчитана на 43 машино-места. Стоимость услуг на новой стоянке он не назвал — тарифы ещё прорабатываются. Однако Романцов отметил, что на парковке у Центрального рынка бывает порядка 8000 машин в неделю, на пересечении Советской и Орджоникидзе — около 300 машин в день.





О том, что на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова появится платная парковка, стало известно в конце января 2018 года. В начале февраля на улице Орджоникидзе, 18 открылась новая платная парковка, рассчитанная на 36 мест.





В начале января мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что платная парковка возле вокзала Новосибирск-Главный работает неэффективно.