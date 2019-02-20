Новую платную парковку откроют на Красном проспекте
Она начнёт работать уже через несколько дней
На следующей неделе в центре Новосибирска откроется новая платная муниципальная парковка — на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова.
Об этом сегодня сообщил начальник муниципальной парковочной службы Андрей Романцов на заседании комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству.
«Открытие платных парковок позволяет приехать и встать», — отметил Андрей Романцов.
По словам Романцова, парковка будет рассчитана на 43 машино-места. Стоимость услуг на новой стоянке он не назвал — тарифы ещё прорабатываются. Однако Романцов отметил, что на парковке у Центрального рынка бывает порядка 8000 машин в неделю, на пересечении Советской и Орджоникидзе — около 300 машин в день.
О том, что на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова появится платная парковка, стало известно в конце января 2018 года. В начале февраля на улице Орджоникидзе, 18 открылась новая платная парковка, рассчитанная на 36 мест.
В начале января мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что платная парковка возле вокзала Новосибирск-Главный работает неэффективно.
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Анна Богданова, Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова