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Город

Мать отсудила у коммунальщиков 3 миллиона за гибель двух сыновей в яме с водой

Решение по иску вынес Колыванский районный суд

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В прошлом году Людмила Кузьмина пережила гибель двух сыновей — они утонули в яме, которую вырыли коммунальщики

Фото: Алёна Истомина / НГС

В Колывани мать двух детей, утонувших в яме с водой, отсудила у коммунальщиков 3 миллиона рублей.

Сегодня, 20 февраля, Колыванский районный суд огласил резолютивную часть решения по иску Людмилы Кузьминой к МУП «Коммунальное хозяйство».

Как сообщили в суде, исковые требования Людмилы Кузьминой удовлетворены частично. МУП рабочего посёлка Колывань «Коммунальное хозяйство» должно выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей.

«Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», – добавили в суде.

Двое сыновей Людмилы Кузьминой погибли в феврале 2018 года. 6-летний и 11-летний братья шли из детского сада мимо котлована, который ещё осенью вырыли работники МУП «Коммунальное хозяйство». Дети упали в яму, не смогли выбраться и утонули.

Гибель мальчиков вызвала массовые протесты в посёлке. Вскоре после митинга, 5 февраля, о своей отставке объявил глава администрации рабочего посёлка Алексей Дорофеев. А 16 февраля в отставку по собственному желанию ушёл глава Колыванского района Виктор Аверин.

За гибель детей судили экс-директора МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрея Терентьева и бывшего мастера этого предприятия Дениса Титенко. Колыванский районный суд приговорил коммунальщиков к срокам в колонии-поселении.

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Ольга Хмелевская
Фото Алёны Истоминой

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денежная компенсацияКолываньпогибли дети

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КОММЕНТАРИИ (48)Обсудить
Татьяна
20 фев 2019 в 14:36
+8 −39
Платить-то эти 3 ляма будут налогоплательщики, а не сами виновные. Яжемать об этом не подумала
20 фев 2019 в 14:39
+5 −33
Щедро однако. Обычно размер компенсации не превышает 400 тысяч. А теперь вопрос. Кто через тариф заплатит эту компенсацию? Правильно, это Колыванцы. Спасибо ей сказать не забудьте когда со слезами на глазах будете смотреть в платежки.
не в понятках конечно
20 фев 2019 в 14:40
+3 −15
новость прискорбная конечно, но это что модно сейчас. отсуживать деньги как горю потере поможет? интересно, как это - измеряется и в каком обьёме что в суде что заявителю по исковому заявлению -
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