Мать отсудила у коммунальщиков 3 миллиона за гибель двух сыновей в яме с водой

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В прошлом году Людмила Кузьмина пережила гибель двух сыновей — они утонули в яме, которую вырыли коммунальщики
В Колывани мать двух детей, утонувших в яме с водой, отсудила у коммунальщиков 3 миллиона рублей.
Сегодня, 20 февраля, Колыванский районный суд огласил резолютивную часть решения по иску Людмилы Кузьминой к МУП «Коммунальное хозяйство».
Как сообщили в суде, исковые требования Людмилы Кузьминой удовлетворены частично. МУП рабочего посёлка Колывань «Коммунальное хозяйство» должно выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей.
«Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», – добавили в суде.
Двое сыновей Людмилы Кузьминой погибли в феврале 2018 года. 6-летний и 11-летний братья шли из детского сада мимо котлована, который ещё осенью вырыли работники МУП «Коммунальное хозяйство». Дети упали в яму, не смогли выбраться и утонули.
Гибель мальчиков вызвала массовые протесты в посёлке. Вскоре после митинга, 5 февраля, о своей отставке объявил глава администрации рабочего посёлка Алексей Дорофеев. А 16 февраля в отставку по собственному желанию ушёл глава Колыванского района Виктор Аверин.
За гибель детей судили экс-директора МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрея Терентьева и бывшего мастера этого предприятия Дениса Титенко. Колыванский районный суд приговорил коммунальщиков к срокам в колонии-поселении.
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Ольга Хмелевская
Фото Алёны Истоминой