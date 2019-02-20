Мать отсудила у коммунальщиков 3 миллиона за гибель двух сыновей в яме с водой

В Колывани мать двух детей, утонувших в яме с водой, отсудила у коммунальщиков 3 миллиона рублей.



Сегодня, 20 февраля, Колыванский районный суд огласил резолютивную часть решения по иску Людмилы Кузьминой к МУП «Коммунальное хозяйство».



Как сообщили в суде, исковые требования Людмилы Кузьминой удовлетворены частично. МУП рабочего посёлка Колывань «Коммунальное хозяйство» должно выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей.



«Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», – добавили в суде.