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Дороги и транспорт

Туристы вылетели из Новосибирска во Вьетнам после 23-часовой задержки рейса

Рейса в Камрань ждали больше 200 пассажиров

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Вылет рейса задержался из-за неисправности самолёта

Фото: Александр Ощепков / НГС

Самолёт авиакомпании AZUR air, задержанный почти на сутки, вылетел из Новосибирска в Камрань.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс ZF 5443 вылетел к месту назначения в 20:43, хотя должен был отправиться туда ещё 19 февраля в 21:20. 

Ранее в колл-центре авиакомпании сообщили, что самолёт задерживается «по причине технического обслуживания». После этого вылет неоднократно переносили. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказывали, что задержка связана с технической неисправностью самолёта, которую авиакомпании нужно было устранить.

Незадолго до вылета пассажиры рейса Новосибирск — Камрань устроили скандал в аэропорту Толмачёво — они попросили сотрудников транспортной полиции привести им представителей авиакомпании.

В пресс-службе AZUR air корреспонденту НГС пояснили, что рейс задержался из-за устранения «некритической неисправности воздушного судна».  

«Пассажиры были оповещены о задержке рейса. Пассажирам была предоставлена гостиница. Часть пассажиров разместились в ней, им были также предоставлены прохладительные напитки и горячее питание. Часть пассажиров предпочли ожидать рейс дома и прибыли в аэропорт к новому времени вылета», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Днём в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказывали, что всего на задержанный рейс зарегистрировались 214 пассажиров. 103 из них в ожидании вылета разместились в гостинице «Ривер Парк», им дали еду и напитки.

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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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задержали рейсаэропорт Толмачево

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КОММЕНТАРИИ (5)Обсудить
20 фев 2019 в 20:58
+6 −1
Сибирь Автомобилист так и не досмотрели...
20 фев 2019 в 21:01
+3 −0
Лишь бы удачно
20 фев 2019 в 21:49
+1 −1
а сразу людям нельзя было сообщить, что вылет на сутки задерживается?? Безответственность на местах, я считаю.
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