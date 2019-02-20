Туристы вылетели из Новосибирска во Вьетнам после 23-часовой задержки рейса

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Вылет рейса задержался из-за неисправности самолёта
Самолёт авиакомпании AZUR air, задержанный почти на сутки, вылетел из Новосибирска в Камрань.
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс ZF 5443 вылетел к месту назначения в 20:43, хотя должен был отправиться туда ещё 19 февраля в 21:20.
Ранее в колл-центре авиакомпании сообщили, что самолёт задерживается «по причине технического обслуживания». После этого вылет неоднократно переносили. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказывали, что задержка связана с технической неисправностью самолёта, которую авиакомпании нужно было устранить.
Незадолго до вылета пассажиры рейса Новосибирск — Камрань устроили скандал в аэропорту Толмачёво — они попросили сотрудников транспортной полиции привести им представителей авиакомпании.
В пресс-службе AZUR air корреспонденту НГС пояснили, что рейс задержался из-за устранения «некритической неисправности воздушного судна».
«Пассажиры были оповещены о задержке рейса. Пассажирам была предоставлена гостиница. Часть пассажиров разместились в ней, им были также предоставлены прохладительные напитки и горячее питание. Часть пассажиров предпочли ожидать рейс дома и прибыли в аэропорт к новому времени вылета», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Днём в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказывали, что всего на задержанный рейс зарегистрировались 214 пассажиров. 103 из них в ожидании вылета разместились в гостинице «Ривер Парк», им дали еду и напитки.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова