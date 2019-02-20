Туристы вылетели из Новосибирска во Вьетнам после 23-часовой задержки рейса

Самолёт авиакомпании AZUR air, задержанный почти на сутки, вылетел из Новосибирска в Камрань.



По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс ZF 5443 вылетел к месту назначения в 20:43, хотя должен был отправиться туда ещё 19 февраля в 21:20.

Ранее в колл-центре авиакомпании сообщили, что самолёт задерживается «по причине технического обслуживания». После этого вылет неоднократно переносили. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказывали, что задержка связана с технической неисправностью самолёта, которую авиакомпании нужно было устранить.

