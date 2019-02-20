ХК «Сибирь» попросил болельщиков добраться до ЛДС без машин, чтобы не поддерживать соперников

Сегодня новосибирский клуб сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга

Сегодня «Сибирь» проведет заключительный домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2018/2019





Хоккейный клуб «Сибирь» попросил болельщиков отказаться на один вечер от личных автомобилей и приехать на вечерний матч на общественном транспорте.





Причиной просьбы стали не только пробки на улице Богдана Хмельницкого и снегопады, но и соперник команды — сегодня «Сибирь» встретится с ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга.





«Друзья, приезжайте на сегодняшний матч на общественном транспорте, пожалуйста! Ведь если вы приедете на личном автомобиле — вы будете за "Автомобилист?!"» — написали сегодня в официальном аккаунте «Сибири» в Twitter.







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Друзья, приезжайте на сегодняшний матч на общественном транспорте, пожалуйста! Ведь, если вы приедете на личном автомобиле - вы будете за "Автомобилист?! 😱🤔

Тем более, на улице буран, на дорогах гололед, а значит - пробки! — Hockey Club Sibir (@hcsibir) 20 февраля 2019 г.





Домашний матч станет заключительным матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2018/2019 — он начнётся в 19:30 по местному времени.





Отчаянная игра «Сибири» в сложном матче вошла в топ самых ярких событий недели в КХЛ — новосибирцы героически отыграли 4 шайбы у «Нефтехимика», но сделали роковую ошибку в овертайме.