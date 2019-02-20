20 февраля среда
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 6/10
usd 66.20
eur 74.82
  • 18 февраля 2019

    Новое от редакции

    Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.

    3 декабря 2018

    Мы обновили НГС

    Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +1°С
Пробки 6/10
usd 66.20
eur 74.82
Криминал

Наел на 200 тысяч: арестованный начальник дзержинской полиции брал взятки обедами в кафе

Одного из владельцев кафе в «Берёзовой роще» посадили в СИЗО, другого — под домашний арест

Поделиться

4 975
36 Обсудить

Все новости

Все новости

Следователи считают, что Александр Гращенков и его подчинённые получали взятки едой из кафе «Берёзка»

Фото: Юлия Шипицина

Стали известны подробности уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего начальника отдела полиции № 5 «Дзержинский» в Новосибирске Александра Гращенкова.

Копия постановления о возбуждении уголовного дела появилась в Instagram программы «Прецедент». 

Как следует из опубликованного документа, с уголовным делом Гращенкова связаны два учредителя ООО «Аврора». Согласно материалам дела, в 2015–2018 годах бизнесмены систематически через посредника давали Гращенкову и другим сотрудникам дзержинской полиции взятки едой из кафе «Берёзка». 

Всего полицейские получили еды не меньше чем на 187 893 рубля, считают следователи.

По версии следствия, предприниматели шли на это, чтобы полиция оказывала им «общее криминальное покровительство» и чтобы избежать штрафов за самовольное занятие земли (ст. 7.1 КоАП РФ).

В системе «Контур.Фокус» юридический адрес компании «Аврора» совпадает с адресом кафе «Берёзка» на Планетной, 53/2 на территории «Берёзовой рощи».

Источник, знакомый с материалами уголовного дела, подтвердил корреспонденту НГС, что появившаяся в соцсети информация соответствует первоначальным данным следствия. В пресс-службе следственного управления СКР по Новосибирской области сообщили, что не комментируют расследование этого уголовного дела. 

В кафе «Берёзка» также сказали, что руководство заведения комментариев не даёт. «Потому что в рамках уголовного дела мы не имеем права распространять информацию», — пояснили в «Берёзке».

При этом накануне на сайте Дзержинского районного суда появилась информация об избрании меры пресечения двум обвиняемым, фамилии и первые буквы имён которых совпадают с персональными данными владельцев кафе «Берёзка». Обоих обвиняют в даче взятки должностному лицу (п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). При этом одного из обвиняемых 18 февраля поместили под домашний арест, второго в тот же день взяли под стражу.

Как пояснила корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Олёна Носок, двое обвиняемых, о которых идёт речь на сайте суда, приходятся друг другу родными братьями и связаны с уголовным делом Александра Гращенкова. Ещё одному их брату суд избрал меру пресечения на прошлой неделе. Сейчас этот обвиняемый под домашним арестом. 

Ранее суд поместил под стражу бывшего начальника отдела полиции № 5 «Дзержинский» Александра Гращенкова — его подозревают в получении взятки

Это не первое уголовное дело в отношении Гращенкова — прежде его также обвиняли в превышении должностных полномочий и в «организации фиктивной постановки на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства». Но тогда суд по ходатайству следователя прекратил уголовное дело и назначил Александру Гращенкову судебный штраф — 130 тысяч рублей. 

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Ольга Хмелевская
Коллаж Юлии Шипициной (фото с сайтов cafeberezka.ru и 54.мвд.рф)

По теме

ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

Уголовное делоновые подробности

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (36)Обсудить
Жонатый Холостяк
20 фев 2019 в 17:41
+12 −0
Если это и коррупция - то какая то смешная. В духе "Ревизора", где судья брал борзыми щенками...
Настоящая коррупция - на в законодательной и исполнительной власти. Сперва одни приняли бредовый закон о парковках, потом вторые под этот закон понавешали знаков. Потом третьи арестованные тачки возят на свою личную штрафстоянку. (как будто нельзя на месте штраф оформить?)

И грабят простой народ! Грабят и грабят.
Вот это - коррупция!
только я один уже 10 тысяч им заплатил..
20 фев 2019 в 17:28
+6 −3
а напротив Березки в баках для мусора пенсионеры рылись...
20 фев 2019 в 17:22
+3 −6
Очень странно, свои комментарии дам позже, после изучения материала новости
Комментировать

Последние новости