Наел на 200 тысяч: арестованный начальник дзержинской полиции брал взятки обедами в кафе

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Следователи считают, что Александр Гращенков и его подчинённые получали взятки едой из кафе «Берёзка»
Стали известны подробности уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего начальника отдела полиции
Копия постановления о возбуждении уголовного дела появилась в Instagram программы «Прецедент».
Как следует из опубликованного документа, с уголовным делом Гращенкова связаны два учредителя ООО «Аврора». Согласно материалам дела, в 2015–2018 годах бизнесмены систематически через посредника давали Гращенкову и другим сотрудникам дзержинской полиции взятки едой из кафе «Берёзка».
Всего полицейские получили еды не меньше чем на
По версии следствия, предприниматели шли на это, чтобы полиция оказывала им «общее криминальное покровительство» и чтобы избежать штрафов за самовольное занятие земли (ст. 7.1 КоАП РФ).
В системе «Контур.Фокус» юридический адрес компании «Аврора» совпадает с адресом кафе «Берёзка» на Планетной, 53/2 на территории «Берёзовой рощи».
Источник, знакомый с материалами уголовного дела, подтвердил корреспонденту НГС, что появившаяся в соцсети информация соответствует первоначальным данным следствия. В пресс-службе следственного управления СКР по Новосибирской области сообщили, что не комментируют расследование этого уголовного дела.
В кафе «Берёзка» также сказали, что руководство заведения комментариев не даёт. «Потому что в рамках уголовного дела мы не имеем права распространять информацию», — пояснили в «Берёзке».
При этом накануне на сайте Дзержинского районного суда появилась информация об избрании меры пресечения двум обвиняемым, фамилии и первые буквы имён которых совпадают с персональными данными владельцев кафе «Берёзка». Обоих обвиняют в даче взятки должностному лицу (п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). При этом одного из обвиняемых 18 февраля поместили под домашний арест, второго в тот же день взяли под стражу.
Как пояснила корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Олёна Носок, двое обвиняемых, о которых идёт речь на сайте суда, приходятся друг другу родными братьями и связаны с уголовным делом Александра Гращенкова. Ещё одному их брату суд избрал меру пресечения на прошлой неделе. Сейчас этот обвиняемый под домашним арестом.
Ранее суд поместил под стражу бывшего начальника отдела полиции
Это не первое уголовное дело в отношении Гращенкова — прежде его также обвиняли в превышении должностных полномочий и в «организации фиктивной постановки на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства». Но тогда суд по ходатайству следователя прекратил уголовное дело и назначил Александру Гращенкову судебный штраф — 130 тысяч рублей.
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Ольга Хмелевская
Коллаж Юлии Шипициной (фото с сайтов cafeberezka.ru и 54.мвд.рф)
Настоящая коррупция - на в законодательной и исполнительной власти. Сперва одни приняли бредовый закон о парковках, потом вторые под этот закон понавешали знаков. Потом третьи арестованные тачки возят на свою личную штрафстоянку. (как будто нельзя на месте штраф оформить?)
И грабят простой народ! Грабят и грабят.
Вот это - коррупция!
только я один уже 10 тысяч им заплатил..