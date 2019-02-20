Наел на 200 тысяч: арестованный начальник дзержинской полиции брал взятки обедами в кафе

Как следует из опубликованного документа, с уголовным делом Гращенкова связаны два учредителя ООО «Аврора». Согласно материалам дела, в 2015–2018 годах бизнесмены систематически через посредника давали Гращенкову и другим сотрудникам дзержинской полиции взятки едой из кафе «Берёзка».

Всего полицейские получили еды не меньше чем на 187 893 рубля, считают следователи.



По версии следствия, предприниматели шли на это, чтобы полиция оказывала им «общее криминальное покровительство» и чтобы избежать штрафов за самовольное занятие земли (ст. 7.1 КоАП РФ).

В системе «Контур.Фокус» юридический адрес компании «Аврора» совпадает с адресом кафе «Берёзка» на Планетной, 53/2 на территории «Берёзовой рощи».



Источник, знакомый с материалами уголовного дела, подтвердил корреспонденту НГС, что появившаяся в соцсети информация соответствует первоначальным данным следствия. В пресс-службе следственного управления СКР по Новосибирской области сообщили, что не комментируют расследование этого уголовного дела.

В кафе «Берёзка» также сказали, что руководство заведения комментариев не даёт. «Потому что в рамках уголовного дела мы не имеем права распространять информацию», — пояснили в «Берёзке».

При этом накануне на сайте Дзержинского районного суда появилась информация об избрании меры пресечения двум обвиняемым, фамилии и первые буквы имён которых совпадают с персональными данными владельцев кафе «Берёзка». Обоих обвиняют в даче взятки должностному лицу (п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). При этом одного из обвиняемых 18 февраля поместили под домашний арест, второго в тот же день взяли под стражу.

