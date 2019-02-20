Новосибирцы встали в очередь за бесплатными обедами в центре города

Новосибирцы столпились в баре на углу улиц Ленина и Советской в центре города — тут дают бесплатные обеды.

В начале этой недели «Гевара» объявила, что целый месяц будет бесплатно кормить обедами офисных сотрудников — посетителю, который пришёл в заведение «в офисном дресс-коде», предложат обед из 3 блюд. На третий день акции в «Геваре» выстроилась очередь из желающих поесть и ничего не заплатить.

По условиям акции нужно заполнить анкету — оставить номер мобильного телефона и имя — запомнить номер анкеты и называть его при каждом заказе. Бесплатно можно будет получить комплексный обед — салат, суп и горячее. В каждой категории можно выбрать один из трёх вариантов. Напитки и десерты в предложение не вошли.

