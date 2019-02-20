20 февраля среда
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 66.20
eur 74.82
  • 18 февраля 2019

    Новое от редакции

    Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.

    3 декабря 2018

    Мы обновили НГС

    Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 66.20
eur 74.82
Еда

Новосибирцы встали в очередь за бесплатными обедами в центре города

Заведение на Советской решило целый месяц бесплатно кормить сибиряков бизнес-ланчами

Поделиться

8 279
60 Обсудить

Все новости

Все новости

Первые два дня посетителей было мало, но новость про бесплатные обеды быстро разошлась по офисам в центре. На фото — очередь к гардеробу в среду днём

Фото: Екатерина Тирская

Новосибирцы столпились в баре на углу улиц Ленина и Советской в центре города — тут дают бесплатные обеды. 

В начале этой недели «Гевара» объявила, что целый месяц будет бесплатно кормить обедами офисных сотрудников — посетителю, который пришёл в заведение «в офисном дресс-коде», предложат обед из 3 блюд. На третий день акции в «Геваре» выстроилась очередь из желающих поесть и ничего не заплатить.

По условиям акции нужно заполнить анкету — оставить номер мобильного телефона и имя — запомнить номер анкеты и называть его при каждом заказе. Бесплатно можно будет получить комплексный обед — салат, суп и горячее. В каждой категории можно выбрать один из трёх вариантов. Напитки и десерты в предложение не вошли.

В составе салата из печёной свёклы заявлены кедровые орешки, но в своей порции корреспондент НГС их не нашёл

Фото: Дарья Януш / НГС

Порции в бизнес-ланче небольшие — по весу 100-250 граммов, но если взять все три блюда, то этого будет достаточно. Зато в «Геваре» не поскупились на подачу — никаких обычных тарелок, например, суп подают в маленьком чугунном котелке на спиле бревна.

Порции небольшие, зато очень эффектная подача. На фото — крем-суп из зелёного горошка

Фото: Дарья Януш / НГС

Быстро перекусить в «Гевара» не получится — из-за наплыва посетителей придётся ждать официанта около 10 минут, чтобы только сделать заказ. Всего обед может растянуться минимум на 45 минут, а то и час.

К стейку из куриного бедра подают картофель и немного свежих овощей

Фото: Дарья Януш / НГС

На прошлой неделе в другом заведении Новосибирска начали дарить тарелки за обед — на фирменных тарелках владельцы напечатали меню бизнес-ланча.

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Дарья Януш
Фото Екатерина Тирская (1), автора (2-4)

По теме

ТЕКСТ

Дарья Винокурова

ТЕГИ

бизнес-ланчбесплатная еда

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (60)Обсудить
20 фев 2019 в 14:07
+34 −3
А мне бы стыдно было в такой очереди стоять((( Понимаю- это мои проблемы, и ничего страшного в этой рекламной акции нет...Тем не менее - НУ НЕ СМОГ БЫ Я!!!!
20 фев 2019 в 14:15
+27 −2
Зачем заведению это надо?
Ну, допустим, прикормят. Но ведь люди привыкнут, что там не нужно платить, и когда акция закончится, уже туда не пойдут.
20 фев 2019 в 14:00
+21 −6
В США так бездомных кормят
Комментировать

Последние новости