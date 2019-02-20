Новосибирцы встали в очередь за бесплатными обедами в центре города

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Первые два дня посетителей было мало, но новость про бесплатные обеды быстро разошлась по офисам в центре. На фото — очередь к гардеробу в среду днём
Новосибирцы столпились в баре на углу улиц Ленина и Советской в центре города — тут дают бесплатные обеды.
В начале этой недели «Гевара» объявила, что целый месяц будет бесплатно кормить обедами офисных сотрудников — посетителю, который пришёл в заведение «в офисном дресс-коде», предложат обед из 3 блюд. На третий день акции в «Геваре» выстроилась очередь из желающих поесть и ничего не заплатить.
По условиям акции нужно заполнить анкету — оставить номер мобильного телефона и имя — запомнить номер анкеты и называть его при каждом заказе. Бесплатно можно будет получить комплексный обед — салат, суп и горячее. В каждой категории можно выбрать один из трёх вариантов. Напитки и десерты в предложение не вошли.
Порции в бизнес-ланче небольшие — по весу 100-250 граммов, но если взять все три блюда, то этого будет достаточно. Зато в «Геваре» не поскупились на подачу — никаких обычных тарелок, например, суп подают в маленьком чугунном котелке на спиле бревна.
Быстро перекусить в «Гевара» не получится — из-за наплыва посетителей придётся ждать официанта около 10 минут, чтобы только сделать заказ. Всего обед может растянуться минимум на 45 минут, а то и час.
На прошлой неделе в другом заведении Новосибирска начали дарить тарелки за обед — на фирменных тарелках владельцы напечатали меню бизнес-ланча.
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Дарья Януш
Фото Екатерина Тирская (1), автора (2-4)
Ну, допустим, прикормят. Но ведь люди привыкнут, что там не нужно платить, и когда акция закончится, уже туда не пойдут.