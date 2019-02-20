«Где мы? В каком городе?»: Киркоров в большой белой шубе записал сторис на новосибирском вокзале

Он приехал из Томска, чтобы дать концерт в ДК железнодорожников

Киркоров прибыл в Новосибирск на поезде из Томска
Киркоров прибыл в Новосибирск на поезде из Томска


Певец Филипп Киркоров прибыл на поезде в Новосибирск из Томска — первым делом артист записал сторис в Instagram на перроне железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. 


В Новосибирск артист прибыл в белых солнцезащитных очках, белой большой меховой шубе и кепке со стразами


«В каком мы городе?» — задал вопрос Филипп Киркоров рабочему на станции. 


«Новосибирск!» — сообщил мужчина в рабочей одежде и оранжевом жилете. 


После этого Киркоров поприветствовал всех подписчиков: «Новосибирск встречает! До встречи на премьере!». 


Сегодня вечером Киркоров даст концерт в ДКЖ. 


Впечатлениями о Новосибирске делятся не только российские артисты, но и звезды итальянского кино — режиссёр Сидней Сибилиа и известная актриса Грета Скарано прогулялись по Новосибирску. Они закупились тёплыми вещами, ходили по воде и считали гостиницей каждое здание из пластика.

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