«Где мы? В каком городе?»: Киркоров в большой белой шубе записал сторис на новосибирском вокзале Он приехал из Томска, чтобы дать концерт в ДК железнодорожников

Киркоров прибыл в Новосибирск на поезде из Томска

Певец Филипп Киркоров прибыл на поезде в Новосибирск из Томска — первым делом артист записал сторис в Instagram на перроне железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.



В Новосибирск артист прибыл в белых солнцезащитных очках, белой большой меховой шубе и кепке со стразами

«В каком мы городе?» — задал вопрос Филипп Киркоров рабочему на станции.



«Новосибирск!» — сообщил мужчина в рабочей одежде и оранжевом жилете.

После этого Киркоров поприветствовал всех подписчиков: «Новосибирск встречает! До встречи на премьере!».

Сегодня вечером Киркоров даст концерт в ДКЖ.



Впечатлениями о Новосибирске делятся не только российские артисты, но и звезды итальянского кино — режиссёр Сидней Сибилиа и известная актриса Грета Скарано прогулялись по Новосибирску. Они закупились тёплыми вещами, ходили по воде и считали гостиницей каждое здание из пластика.

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!



Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».



Анастасия Нефёдова

Видео instagram.com/fkirkorov