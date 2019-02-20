«Это беспредел»: директор клиники Мешалкина — об утренних обысках и аресте заместителя
Александр Караськов заявил НГС, что ФСБ задержала ведущего учёного страны
Директор Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина Александр Караськов прокомментировал НГС сегодняшние обыски в клинике — он отметил, что задержан «ведущий учёный страны».
Как уточнили в управлении ФСБ, обыски связаны с расследованием дела о коррупции должностных лиц и были связаны с замдиректора научного центра.
«Я не могу пока этому беспределу, как говорится, пока никаких комментариев давать. Постараюсь сегодня встретиться с первыми лицами и узнать, что конкретно происходит.
[Задержали] ведущего учёного страны, который занимался научно-исследовательской деятельностью, и к финансовым вопросам он никакого отношения не имел. На основании чего и как — мне это непонятно, вот буду просить руководство, чтобы объяснили», — рассказал он корреспонденту НГС.
Имя учёного директор назвать отказался.
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Мария Морсина
Фото meshalkin.ru