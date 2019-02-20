«Это беспредел»: директор клиники Мешалкина — об утренних обысках и аресте заместителя

Александр Караськов (на фото) подчеркнул, что будет встречаться с первыми лицами региона и просить их объяснить ситуацию





Директор Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина Александр Караськов прокомментировал НГС сегодняшние обыски в клинике — он отметил, что задержан «ведущий учёный страны».







Как уточнили в управлении ФСБ, обыски связаны с расследованием дела о коррупции должностных лиц и были связаны с замдиректора научного центра.







«Я не могу пока этому беспределу, как говорится, пока никаких комментариев давать. Постараюсь сегодня встретиться с первыми лицами и узнать, что конкретно происходит.







[Задержали] ведущего учёного страны, который занимался научно-исследовательской деятельностью, и к финансовым вопросам он никакого отношения не имел. На основании чего и как — мне это непонятно, вот буду просить руководство, чтобы объяснили», — рассказал он корреспонденту НГС.





Имя учёного директор назвать отказался.