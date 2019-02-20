Невесомость и лёгкость в дыму: фотограф устроил невероятную фотосессию с пятью балеринами

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
Александр Иванец хотел воссоздать образ Жизели из известного спектакля
Новосибирский фотограф Александр Иванец сделал серию снимков с балеринами — девушки на фото танцуют в дыму, через который пробиваются лучи света.
Для съёмок фотограф выбрал один из городских домов культуры.
«Мне хотелось воссоздать образ Жизели, увиденный на сцене НОВАТа на спектакле "Жизель, или Вилисы". Идея съёмки полгода зрела в моей голове, я был в поиске театральной площадки, на которой бы мог воплотить все свои задумки, а также артистов балета и подходящее световое оборудование», — рассказал корреспонденту НГС Александр Иванец.
«Театральное представление — это процесс, протекающий во времени, у него есть начало и конец, но мне хотелось зафиксировать в кадре то впечатление или образ, который остаётся у зрителя после спектакля и спустя долгое время.
Они могут забыть сюжет, они могут не помнить конкретики действия, но в памяти остаётся то неуловимое впечатление, послевкусие после увиденного на сцене. Именно это я и хотел воплотить в съёмке», — объясняет фотограф.
«Основной и самой приятной особенностью была работа с профессиональными танцорами. Придя домой после съемки и пересматривая кадры, я понял, что мои снимки отдалённо напоминают картины Эдгара Дега по атмосфере. И я был восхищён тем, как он тонко уловил движения, линии, и рад, что мне хоть немного удалось приблизиться к настроению на его картинах», — отметил Александр Иванец.
«Съёмка продолжалась около 3 часов. Основное время уходило на постановку света и поиск оптимального количества дыма для создания театральности в кадре.
Что касается артисток балета, то работать с ними одно удовольствие, они необъяснимым образом чувствуют кадр, и их движения, что бы они не исполняли, выглядят очень гармонично и эстетично.
Поэтому я дал им возможность импровизировать, а мне оставалось лишь успевать ловить и фиксировать невесомость, хрупкость и лёгкость девушек», — говорит фотограф.
Недавно НГС.АФИША рассказывала о другой серии снимков, которую сделал Александр Иванец, — у него есть кадры с людьми в костюме космонавта, сделанные в разных местах.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото Александра Иванца