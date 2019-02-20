Невесомость и лёгкость в дыму: фотограф устроил невероятную фотосессию с пятью балеринами

Новосибирский фотограф Александр Иванец сделал серию снимков с балеринами — девушки на фото танцуют в дыму, через который пробиваются лучи света. Для съёмок фотограф выбрал один из городских домов культуры. «Мне хотелось воссоздать образ Жизели, увиденный на сцене НОВАТа на спектакле "Жизель, или Вилисы". Идея съёмки полгода зрела в моей голове, я был в поиске театральной площадки, на которой бы мог воплотить все свои задумки, а также артистов балета и подходящее световое оборудование», — рассказал корреспонденту НГС Александр Иванец.

В съёмки участвовали пять балерин Фото: Александр Иванец

«Театральное представление — это процесс, протекающий во времени, у него есть начало и конец, но мне хотелось зафиксировать в кадре то впечатление или образ, который остаётся у зрителя после спектакля и спустя долгое время. Они могут забыть сюжет, они могут не помнить конкретики действия, но в памяти остаётся то неуловимое впечатление, послевкусие после увиденного на сцене. Именно это я и хотел воплотить в съёмке», — объясняет фотограф.

Съёмки продолжались в течение трёх часов — основное время заняли постановка света и поиск оптимального количества дыма Фото: Александр Иванец

«Основной и самой приятной особенностью была работа с профессиональными танцорами. Придя домой после съемки и пересматривая кадры, я понял, что мои снимки отдалённо напоминают картины Эдгара Дега по атмосфере. И я был восхищён тем, как он тонко уловил движения, линии, и рад, что мне хоть немного удалось приблизиться к настроению на его картинах», — отметил Александр Иванец.

Автор фото заметил, что результат его работы по настроению напоминает картины французского живописца Эдгара Дега Фото: Александр Иванец

«Съёмка продолжалась около 3 часов. Основное время уходило на постановку света и поиск оптимального количества дыма для создания театральности в кадре. Что касается артисток балета, то работать с ними одно удовольствие, они необъяснимым образом чувствуют кадр, и их движения, что бы они не исполняли, выглядят очень гармонично и эстетично.

Поэтому я дал им возможность импровизировать, а мне оставалось лишь успевать ловить и фиксировать невесомость, хрупкость и лёгкость девушек», — говорит фотограф.

Фотограф хотел зафиксировать в кадре образ, который остаётся после спектакля Фото: Александр Иванец

Автор фото дал девушкам возможность импровизировать в кадре Фото: Александр Иванец