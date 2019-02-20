Люди с автоматами устроили рейд в клинике Мешалкина
Всех посетителей клиники завели в кабинеты
Утром 20 февраля в клинике Мешалкина очевидцы увидели много людей с автоматами — очевидцы рассказали, что всех посетителей разогнали по кабинетам.
Информацию о инциденте в редакцию НГС сообщил читатель около 8:30.
«Жена сейчас там. Она рассказала, что зашли люди с автоматами, всех разогнали по кабинетам. Сотрудники Следственного комитета изымают какие-то доказательства из бухгалтерии», — сообщил корреспонденту НГС читатель.
В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области сообщили, что мероприятием занимается другое ведомство. В пресс-службе областного управления МВД пообещали уточнить информацию. В самой клинике Мешалкина корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
В сентябре сотрудники ОМОН оцепили здание торгового дома на Мичурина, 12А в центре Новосибирска: полицейские искали подозреваемого в преступлении.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой