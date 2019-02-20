Люди с автоматами устроили рейд в клинике Мешалкина

Очевидец сообщил, что сейчас в клинике много людей с автоматами, а посетителей разогнали по кабинетам





Утром 20 февраля в клинике Мешалкина очевидцы увидели много людей с автоматами — очевидцы рассказали, что всех посетителей разогнали по кабинетам.





Информацию о инциденте в редакцию НГС сообщил читатель около 8:30.





«Жена сейчас там. Она рассказала, что зашли люди с автоматами, всех разогнали по кабинетам. Сотрудники Следственного комитета изымают какие-то доказательства из бухгалтерии», — сообщил корреспонденту НГС читатель.



В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области сообщили, что мероприятием занимается другое ведомство. В пресс-службе областного управления МВД пообещали уточнить информацию. В самой клинике Мешалкина корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.



В сентябре сотрудники ОМОН оцепили здание торгового дома на Мичурина, 12А в центре Новосибирска: полицейские искали подозреваемого в преступлении.