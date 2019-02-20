Люди с автоматами устроили рейд в клинике Мешалкина

Всех посетителей клиники завели в кабинеты

Очевидец сообщил, что сейчас в клинике много людей с автоматами, а посетителей разогнали по кабинетам
Очевидец сообщил, что сейчас в клинике много людей с автоматами, а посетителей разогнали по кабинетам


Утром 20 февраля в клинике Мешалкина очевидцы увидели много людей с автоматами — очевидцы рассказали, что всех посетителей разогнали по кабинетам.


Информацию о инциденте в редакцию НГС сообщил читатель около 8:30.


«Жена сейчас там. Она рассказала, что зашли люди с автоматами, всех разогнали по кабинетам. Сотрудники Следственного комитета изымают какие-то доказательства из бухгалтерии», — сообщил корреспонденту НГС читатель.

В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области сообщили, что мероприятием занимается другое ведомство. В пресс-службе областного управления МВД пообещали уточнить информацию. В самой клинике Мешалкина корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. 


В сентябре сотрудники ОМОН оцепили здание торгового дома на Мичурина, 12А в центре Новосибирска: полицейские искали подозреваемого в преступлении. 

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