Вылет самолёта из Новосибирска в Камрань задержали на 17 часов

Рейс ZF 5443 должен был вылететь вечером 19 февраля





Самолёт авиакомпании AZUR air, следующий из новосибирского аэропорта Толмачёво в Камрань, задержали почти на 17 часов.





Рейс ZF 5443 Новосибирск – Камрань авиакомпании AZUR air должен был вылететь из новосибирского аэропорта вечером 19 февраля, в 21:20 по новосибирскому времени. По данным онлайн-табло Толмачёво, самолет вылетит 20 февраля в 13:55.





Как сообщили в сall-центре авиакомпании, самолет задерживается по причине технического обслуживания.





Неделю назад в Новосибирске на 19 часов задержали вылет рейса в Краснодар — причиной стала плохая погода в Норильске.





В прошлом месяце в Толмачёво на 16 часов задержали сразу два рейса. Самолеты следовали из Новосибирска в Таиланд. Авиакомпания обещала оплатить пассажирам проживание в гостинице на время задержки вылета.

