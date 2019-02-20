Вылет самолёта из Новосибирска в Камрань задержали на 17 часов

Причиной стало техобслуживание самолета

Рейс ZF 5443 должен был вылететь вечером 19 февраля 
Рейс ZF 5443 должен был вылететь вечером 19 февраля 


Самолёт авиакомпании AZUR air, следующий из новосибирского аэропорта Толмачёво в Камрань, задержали почти на 17 часов.


Рейс ZF 5443 Новосибирск – Камрань авиакомпании AZUR air должен был вылететь из новосибирского аэропорта вечером 19 февраля, в 21:20 по новосибирскому времени. По данным онлайн-табло Толмачёво, самолет вылетит 20 февраля в 13:55. 


Как сообщили в сall-центре авиакомпании, самолет задерживается по причине технического обслуживания. 


Неделю назад в Новосибирске на 19 часов задержали вылет рейса в Краснодар — причиной стала плохая погода в Норильске. 


В прошлом месяце в Толмачёво на 16 часов задержали сразу два рейса. Самолеты следовали из Новосибирска в Таиланд. Авиакомпания обещала оплатить пассажирам проживание в гостинице на время задержки вылета. 

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