Вылет самолёта из Новосибирска в Камрань задержали на 17 часов
Причиной стало техобслуживание самолета
Самолёт авиакомпании AZUR air, следующий из новосибирского аэропорта Толмачёво в Камрань, задержали почти на 17 часов.
Рейс ZF 5443 Новосибирск – Камрань авиакомпании AZUR air должен был вылететь из новосибирского аэропорта вечером 19 февраля, в 21:20 по новосибирскому времени. По данным онлайн-табло Толмачёво, самолет вылетит 20 февраля в 13:55.
Как сообщили в сall-центре авиакомпании, самолет задерживается по причине технического обслуживания.
Неделю назад в Новосибирске на 19 часов задержали вылет рейса в Краснодар — причиной стала плохая погода в Норильске.
В прошлом месяце в Толмачёво на 16 часов задержали сразу два рейса. Самолеты следовали из Новосибирска в Таиланд. Авиакомпания обещала оплатить пассажирам проживание в гостинице на время задержки вылета.
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Маша Вьюн
Фото Александра Ощепкова