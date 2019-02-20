Новосибирский спецназ занял первое место в зимнем конкурсе Армейских международных игр

Второе место заняла команда из Таджикистана, третье — команда из Анголы





Служащие спецназа Центрального военного округа победили в первом международном конкурсе по ски-альпинизму «Саянский марш – 2019», об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.







Соревнования начались 17 февраля в природном парке «Ергаки» Красноярского края. В них принимали участие военные из России, Анголы и Таджикистана, в качестве наблюдателей присутствовали их коллеги из Казахстана. Россию на конкурсе представляли служащие новосибирского спецназа.





«Ангольские горные стрелки прошли всю горную трассу на уровне команд лидеров, но по итогам остались третьими. Второе место заняла команда Республики Таджикистан», — говорится в сообщении.





Как рассказали в пресс-службе, все команды преодолели более 25 километров с набором высоты до 3000 метров. Военные выполнили 11 специальных задач: «Поиск пострадавшего в лавине», «Спуск на лыжах по склону в связках», «Стрельба в составе отделения», «Разведка целей», «Подъем пострадавшего по склону», «Подъем по закрепленным судейским перилам в кошках», «Метание гранат на точность», «Планирование маршрута и его преодоление», «Спуск по закрепленной веревке», «Транспортировка пострадавшего», «Ориентирование».





На прошлой неделе спецназ ЦВО десантировался в тыл условного противника — в тылу «противника» военные провели диверсии и налеты на важные стратегические объекты, отработали вопросы организации засады для захвата транспортного средства и «языка».