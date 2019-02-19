Москва, Сургут, Бангкок и Алма-Ата: где новосибирцы отметят День защитника Отечества

Аналитики выяснили, куда горожане полетят отдыхать на короткие выходные

Несмотря на отсутствие дополнительных выходных, новосибирцы отправятся в путешествия 
Несмотря на отсутствие дополнительных выходных, новосибирцы отправятся в путешествия 


Аналитики Aviasales выяснили, куда отправятся путешественники из Новосибирска в эти выходные


По России самыми популярными направлениями стали Москва, Петербург, Екатеринбург, Сургут и Иркутск. Перелет в Екатеринбург обойдется дешевле всего — средний чек составляет 4759 рублей. Эксперты также отметили, что с прошлого года сильно вырос спрос на билеты в Сургут (+150%) и Иркутск (+100).


Из зарубежных маршрутов горожане выбрали Бангкок, Алма-Ату, Нячанг, Бишкек и Дели. По данным исследования Aviasales, за год средний чек на международные рейсы снизился на 20%, до 21 909 рублей. Самыми активно растущими направлениями стали Бангкок и Дели — бронирования туда увеличились в три раза.


Как указано в исследовании, несмотря на короткие выходные, спрос на перелеты за год вырос почти на четверть. Вместе с тем подешевели билеты на внутренние рейсы на 6%, до 10 591 рубля.


В конце прошлого года аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» изучили туристические предпочтения россиян и назвали места, куда они ездили чаще всего в 2018 году. 

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