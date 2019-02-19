Больше мимимишек: белая медведица Герда родила двух детёнышей

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило случилось пополнение в семействе белых медведей: Герда родила сразу двух медвежат. Медвежата родились ещё 11 декабря 2018 года, но рассказать об этом событии в зоопарке решили только сегодня. «Мы не тревожим Герду, не заходим в вольер. О появлении малышей мы узнали с помощью камер видеонаблюдения, установленных в логове Герды. Биологи и ветеринарные врачи ещё не осматривали медвежат, но дистанционное наблюдение показывает, что с ними всё в порядке», — сообщили в зоопарке.



В зоопарке напомнили, что детёныши белых медведей появляются на свет беспомощными и незрячими. Новорожденные медвежата весят около 600–700 граммов. На фоне мамы они кажутся совсем крошечными.

Детёныши Герды уже открыли глаза Фото: instagram.com/nskzoo

«Сейчас детёныши Герды уже открыли глаза. Медвежата хорошо набирают в весе, их теперь несложно разглядеть возле мамы. Перерывы между кормлениями увеличиваются, но Герда всё время рядом со своими медвежатами. Она позволяет себе только на несколько секунд выйти на улицу, поесть снега. Герда следит за тем, чтобы медвежатам было тепло: подгребает соломы, а когда кормит детенышей, придерживает их лапами и согревает дыханием», — рассказали в зоопарке.



Герда следит за тем, чтобы медвежатам было тепло: подгребает соломы, а когда кормит детенышей, придерживает их лапами и согревает дыханием Фото: instagram.com/nskzoo

В первые месяцы жизни детёнышей медведицы ничего не едят, им хватает внутренних ресурсов Фото: instagram.com/nskzoo