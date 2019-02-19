Больше мимимишек: белая медведица Герда родила двух детёнышей

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Белая медведица Герда стала мамой в третий раз, но впервые выкармливает двойню
В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило случилось пополнение в семействе белых медведей: Герда родила сразу двух медвежат.
Медвежата родились ещё 11 декабря 2018 года, но рассказать об этом событии в зоопарке решили только сегодня.
«Мы не тревожим Герду, не заходим в вольер. О появлении малышей мы узнали с помощью камер видеонаблюдения, установленных в логове Герды. Биологи и ветеринарные врачи ещё не осматривали медвежат, но дистанционное наблюдение показывает, что с ними всё в порядке», — сообщили в зоопарке.
В зоопарке напомнили, что детёныши белых медведей появляются на свет беспомощными и незрячими. Новорожденные медвежата весят около 600–700 граммов. На фоне мамы они кажутся совсем крошечными.
«Сейчас детёныши Герды уже открыли глаза. Медвежата хорошо набирают в весе, их теперь несложно разглядеть возле мамы. Перерывы между кормлениями увеличиваются, но Герда всё время рядом со своими медвежатами. Она позволяет себе только на несколько секунд выйти на улицу, поесть снега. Герда следит за тем, чтобы медвежатам было тепло: подгребает соломы, а когда кормит детенышей, придерживает их лапами и согревает дыханием», — рассказали в зоопарке.
Белая медведица Герда стала мамой в третий раз, но впервые выкармливает двух медвежат.
«Несмотря на то что белые медведи живут во многих зоопарках мира, этот вид остается крайне непростым в содержании и разведении. Случаи, когда медведицам удается выкормить двух медвежат, довольно редки. Мы надеемся, что с двойней нашей Герды всё будет хорошо. Важным условием является спокойствие Герды. Сотрудники зоопарка даже снег возле её вольера не убирают. Природа всё предусмотрела: в первые месяцы жизни детёнышей медведицы ничего не едят, им хватает внутренних ресурсов. И мы просим посетителей не звать Герду, не бросать ей игрушки и корм. Ей сейчас ничего этого не нужно. Мало того, это может навредить», — пояснил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.
Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями пять лет назад. Маленькая Шилка родилась 11 декабря 2013 года. Её младший брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. Сейчас Шилка живёт в Японии, в зоопарке города Осака, а медведь Ростик недавно переехал в Китай, в зоологический центр города Циндао.
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Ольга Хмелевская
Фото, видео instagram.com/nskzoo
А всякая ли новосибирская женщина может похвалиться своими четверыми детьми?
Женщинам Новосибирска нужно брать пример с этой великолепной белой медведицы и восхищаться ею!
Предлагаю рекламные слоганы, которые "поведут за собой женщин Новосибирска.
1. "Я похожа на Герду!"
2. "Будь как Герда!"
3. "Я беру пример с Герды!"
4. "Герда и я - гордость Новосибирска!"
5. "Слава мне и Герде!"